Premio Bindi 2025: guida completa al concorso. Dai premi alle cose da sapere prima di iscriversi

A seguito del nostro articolo sui Contest Musicali italiani (lo trovate qui), molti artisti emergenti ci hanno scritto chiedendoci di approfondire le varie manifestazioni musicali a cui partecipare tra regolamenti, premi ed eventuali cose da sapere. Partiamo con una manifestazione storica… oggi si parla del Premio Bindi 2025.

Tra i concorsi più longevi e rispettati della scena cantautorale italiana, il Premio Bindi torna anche nel 2025 con la sua ventunesima edizione, in programma a Santa Margherita Ligure dal 4 al 6 luglio. Intitolato alla memoria di Umberto Bindi, il festival rappresenta un riferimento per la canzone d’autore italiana. Ma come funziona esattamente e a cosa fare attenzione se si vuole partecipare?

Un concorso dedicato alla canzone d’autore

Realizzato dall’Associazione Culturale Le Muse Novae di Chiavari, il Premio Bindi è aperto a cantautori e band che scrivono le proprie canzoni, senza limiti di stile: si spazia dai suoni più classici fino alle proposte più sperimentali. A selezionare i finalisti ci pensa il direttore artistico Zibba, che ogni anno raduna una giuria di addetti ai lavori, giornalisti e musicisti per la serata finale del concorso.

Come iscriversi al Premio Bindi 2025

Le iscrizioni sono gratuite e si effettuano online, compilando il form sul sito www.premiobindi.com entro e non oltre il 1° maggio 2025. Per completare la domanda, occorre inviare:

biografia dell’artista o band;

due brani in formato mp3 (anche non inediti, ma prevalentemente in italiano);

testi dei due brani;

scheda tecnica per l’esibizione live;

dati anagrafici e contatti del responsabile;

composizione della band (se presente);

eventuale sito internet.

I finalisti saranno comunicati via e-mail certificata entro il 10 giugno 2025.

Finale e premi in palio

La fase finale si svolgerà sabato 5 luglio e prevede due momenti:

nel pomeriggio: esibizione acustica di due brani (diversi da quello in concorso) con massimo un accompagnatore;

in serata: performance sul main stage del brano selezionato e di un brano di Umberto Bindi, scelto in accordo con la direzione artistica.

I finalisti dovranno affrontare una giuria di 10-12 esperti, il cui giudizio è inappellabile. Per partecipare è gradita una formazione ridotta (duo o trio), ma non obbligatoria.

I premi assegnati

Al termine della serata, saranno consegnati:

Targa Premio Bindi Vincitore 2025 + borsa di studio in denaro;

+ borsa di studio in denaro; Targa Giorgio Calabrese al miglior autore;

al miglior autore; Targa Quirici al miglior arrangiamento;

al miglior arrangiamento; Targa Armando Corsi al miglior musicista (nuova dal 2025, in memoria del chitarrista).

Cose da sapere (prima di iscriversi)

Il concorso è un’ottima vetrina per chi fa musica d’autore, ma ci sono aspetti pratici da tenere in considerazione:

Spese di viaggio : totalmente a carico degli artisti;

: totalmente a carico degli artisti; Alloggio : è prevista una convenzione con strutture locali (da definire con l’organizzazione);

: è prevista una convenzione con strutture locali (da definire con l’organizzazione); Non è richiesto inedito : ma i brani devono essere in italiano o prevalentemente in italiano;

: ma i brani devono essere in italiano o prevalentemente in italiano; Performance live su due momenti: è richiesta disponibilità e versatilità per affrontare sia l’esibizione acustica che quella in formazione completa.

Un palmarès che vale

Tra i vincitori delle edizioni passate figurano nomi come Mirkoeilcane, Zibba, Apice, Irene Buselli e Santoianni, a conferma che il Premio Bindi rappresenta un reale trampolino per la canzone d’autore italiana.