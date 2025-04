Milva, 4 anni dalla scomparsa: l’eredità di un’artista senza tempo che i giovani dovrebbero studiare

Milva, artista del mondo: un omaggio a 4 anni dalla scomparsa

Il coraggio di dire basta: la scelta di Milva nel 2010

Cosa possono imparare da Milva i giovani artisti, 4 anni dopo

, la Pantera di Goro, è scomparsa il 23 aprile 2021. A 4 anni dalla scomparsa, ricordiamo la sua grandezza come interprete colta, internazionale e rivoluzionaria, e ci chiediamo: cosa può ancora insegnare ai giovani artisti di oggi? La sua è stata una voce capace di attraversare generi, paesi, teatri, palchi, rivoluzioni culturali. Un’artista che ancora oggi andrebbe studiata da chi vuole davvero fare musica in quanto esempio di rigore, studio, preparazione e, soprattutto, ci rispetto per la musica e l’arte in generale.non è stata solo la rossa dalla voce teatrale e magnetica. È stata, capace di imporsi in, ricevendo riconoscimenti ufficiali da più Paesi: tra cui due onorificenze francesi, una tedesca e una italiana:, 4 anni dalla scomparsa, continua a rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo. Dai primi successi comea brani iconici come, fino alle sue ultime partecipazioni acon, Milva ha raccontato l’amore, la lotta, la solitudine, l’emancipazione.Nel 2010, consapevole che le energie non bastavano più a sostenere l’impegno di un’artista totale, Milva ha scelto di ritirarsi con grande dignità. «La creatività non mi è più accessibile come una volta… Ho deciso di abbandonare il palcoscenico per rispetto del pubblico e dell’arte». Anche per questo, rispetto ad altre sue colleghe,rimane un’icona: un esempio di arte pura. Rinunciare al palcoscenico e ai riflettori – parte integrante del suo stesso essere – non è stata una scelta semplice. Eppure, la Pantera di Goro ha preferito lasciare di sé l’immagine migliore. Per rispetto del pubblico. E soprattutto per rispetto della sua arte. Clicca qui per ascoltare la playlist “Cittadina del mondo” curata da Milva In un’epoca in cui la velocità e la superficialità sembrano dominare,rappresenta un modello di rigore, ricerca e autenticità. I giovani artisti dovrebbero guardare alla sua carriera come a unnel senso più profondo del termine.ha saputo evolversi con coerenza, abbracciando la complessità artistica e culturale. Ha avuto il coraggio di cambiare, osare, uscire dalle convenzioni. Ha scelto il teatro impegnato, il repertorio colto, la sperimentazione., 4 anni dalla scomparsa, ci ricorda quanto sia importante costruire una carriera basata su rigore, arte e autenticità.non è “esserci” a ogni costo. È lasciare un segno autentico e duraturo.lo ha fatto. Con rigore, umanità, visione. E una voce che ancora oggi ci manca. Foto di copertina di Marielù Berger per la cover del disco “Wenn wir uns Wiedersehen“