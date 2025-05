M4NG – Music 4 the Next Generation 2025: guida completa al concorso. Dai premi alle cose da sapere prima di iscriversi

Al via le iscrizioni per M4NG – Music 4 the Next Generation 2025, il concorso che mette in dialogo musica classica e contemporanea e che, giunto alla sua quinta edizione, si conferma come una delle iniziative culturali più innovative per i giovani musicisti italiani.

Un concorso per rileggere la musica classica con gli occhi del presente

M4NG invita artisti e band under 35 a reinterpretare grandi brani della tradizione classica italiana con il linguaggio del presente, valorizzando la creatività attraverso un approccio libero e personale. L’iniziativa è promossa da una rete di Fondazioni di origine bancaria (tra cui Fondazione Caritro, Cariverona, Cariparo e molte altre), in collaborazione con Better Days e Sideout.

Come partecipare a M4NG 2025

Le iscrizioni sono aperte dal 5 maggio al 30 luglio 2025 sul sito ufficiale www.m4ng.it. Possono candidarsi artisti solisti o band (massimo 6 componenti) con età media non superiore ai 35 anni. Ogni partecipante dovrà inviare un brano reinterpretando uno dei pezzi classici indicati nel regolamento. La durata massima è di 5 minuti.

Le tappe: semifinale, masterclass e finale

I 15 semifinalisti selezionati si esibiranno live il 3 ottobre al Teatro Ristori di Verona, e parteciperanno a una masterclass con Enrico Gabrielli. I 5 finalisti si esibiranno il 27 novembre 2025 al Teatro Zandonai di Rovereto accompagnati da un’orchestra sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso.

Una giuria d’eccellenza

A valutare le proposte ci saranno figure di spicco come Colapesce, Giulia Cavaliere, Tommaso Colliva e Enrico Gabrielli. Ogni esibizione sarà giudicata su originalità, qualità degli arrangiamenti e performance live.

I premi in palio

Il primo classificato riceverà:

Buono da 2.000 euro per strumentazione musicale

Live in un festival selezionato

Registrazione del brano con Tommaso Colliva

Distribuzione digitale con ADA

Previsti premi anche per il secondo classificato e per tutti i finalisti, che parteciperanno alla compilation ufficiale M4NG.

Contatti e regolamento completo

Per leggere il bando completo e iscriversi: www.m4ng.it

Per info: info@m4ng.it

Music 4 the Next Generation: un ponte tra passato e futuro, dove la musica classica incontra la visione dei giovani artisti.