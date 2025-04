Festival di Castrocaro 2025: guida completa al concorso. Dai premi alle cose da sapere prima di iscriversi

A seguito del nostro articolo sui Contest Musicali italiani (lo trovate qui), molti artisti emergenti ci hanno scritto chiedendoci di approfondire le varie manifestazioni musicali a cui partecipare tra regolamenti, premi ed eventuali cose da sapere. Partiamo con una manifestazione storica… dopo il Premio Bindi oggi si parla del Festival di Castrocaro 2025.

Nato nel 1957 da un’intuizione di Natale Graziani, allora presidente delle Terme di Castrocaro, il Festival di Castrocaro è stato per decenni un trampolino di lancio per giovani talenti della canzone italiana. Sin dagli anni Sessanta, l’evento ha portato alla ribalta artisti come Gigliola Cinquetti, Zucchero, Michele Zarrillo, Fiordaliso, Silvia Salemi e molti altri.

La manifestazione, oggi giunta alla sua 67ª edizione, è ancora oggi un riferimento per chi cerca visibilità e possibilità discografiche e negli ultimi due anni con la gestione di Carlo Avarello e di Isola degli Artisti si è affidata anche ad una giuria di “web celebrities”.

festival di castrocaro 2025: Chi può partecipare e con quali requisiti

Il Festival è aperto a interpreti, cantautori e band con un’età compresa tra i 15 e i 36 anni.

È possibile iscriversi:

come singoli artisti o band (la quota è unica ma ogni membro deve compilare il proprio modulo);

anche con una cover nella fase di iscrizione;

nella fase di iscrizione; con brani inediti solo se mai pubblicati o diffusi digitalmente;

anche se si è già partecipato ad altri concorsi (non ci sono limiti in tal senso);

compilando l’apposito modulo online sul sito ufficiale www.festivaldicastrocaro.it entro il 22 aprile 2025.

Documenti e materiali richiesti

Per completare correttamente l’iscrizione bisogna inviare:

brano (inedito o cover) in formato audio/video secondo le specifiche presenti sul sito ufficiale;

modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte;

liberatorie e consensi privacy firmati (inclusa liberatoria immagine e dati);

eventuale modulo per tutore se il partecipante è minorenne;

dati fiscali per eventuale fatturazione.

Costi da sostenere

Iscrizione iniziale: 61 euro (IVA inclusa);

61 euro (IVA inclusa); Audizioni + Masterclass: 244 euro (IVA inclusa);

244 euro (IVA inclusa); Spese di viaggio e alloggio: a carico dei partecipanti fino alla fase finale (inclusa);

a carico dei partecipanti fino alla fase finale (inclusa); Solo per la serata finale: sono coperti vitto e alloggio per i finalisti e, in caso di minori, per un accompagnatore.

castrocaro 2025 – Come funziona: le fasi del concorso

Il concorso prevede tre fasi principali più una serata finale:

Fase 1 – Iscrizione online: invio del materiale per la preselezione da parte della Produzione;

invio del materiale per la preselezione da parte della Produzione; Fase 2 – Audizioni e Masterclass: a Castrocaro il 9-11 maggio o 16-18 maggio. Performance dal vivo su base o con strumento;

a Castrocaro il 9-11 maggio o 16-18 maggio. Performance dal vivo su base o con strumento; Fase 3 – Selezione finale: il 23 maggio 2025 a Roma. I 30 selezionati presenteranno il proprio inedito dal vivo. Saranno scelti 6 finalisti (fino a 8) a cui si aggiungeranno i 2 finalisti provenienti da Isola degli Artisti Academy;

il 23 maggio 2025 a Roma. I 30 selezionati presenteranno il proprio inedito dal vivo. Saranno scelti a cui si aggiungeranno i 2 finalisti provenienti da Isola degli Artisti Academy; Finale pubblica: il 29 giugno 2025 a Castrocaro con band ufficiale. I migliori 3 si riesibiranno prima della proclamazione.

festival di castrocaro 2025 – Premi in palio

Messa in onda radiofonica per 3 settimane su rete nazionale;

per 3 settimane su rete nazionale; Contratto discografico con Isola degli Artisti (distribuzione ADA/Warner) per due singoli;

con Isola degli Artisti (distribuzione ADA/Warner) per due singoli; 2 borse di studio presso Isola degli Artisti Academy (a discrezione della Produzione).

Cose da sapere prima di iscriversi

Il regolamento del Festival prevede diverse clausole e impegni importanti per i partecipanti. Ecco i principali punti da considerare:

Cessione dei diritti: i concorrenti cedono gratuitamente i diritti sui brani presentati e sulle basi musicali alla Produzione, che può utilizzarli in qualsiasi forma e senza limiti di tempo;

i concorrenti presentati e sulle basi musicali alla Produzione, che può utilizzarli in qualsiasi forma e senza limiti di tempo; Uso dell’immagine: la Produzione può utilizzare immagine, voce e riprese dei partecipanti per scopi promozionali, televisivi o editoriali senza compenso;

la Produzione può utilizzare immagine, voce e riprese dei partecipanti per scopi promozionali, televisivi o editoriali senza compenso; Abbigliamento: i partecipanti accettano di indossare abiti e accessori scelti dalla Produzione per esigenze scenografiche o televisive, senza compensi;

i partecipanti accettano di indossare abiti e accessori scelti dalla Produzione per esigenze scenografiche o televisive, senza compensi; Comportamento e riservatezza: obbligo di rispetto delle indicazioni della Produzione e totale riservatezza fino alla messa in onda. La Produzione può escludere chi viola il regolamento;

obbligo di rispetto delle indicazioni della Produzione e fino alla messa in onda. La Produzione può escludere chi viola il regolamento; Penale per mancata partecipazione alla finale: 25.000 euro se si abbandona senza giustificato motivo dopo la selezione come finalista;

senza giustificato motivo dopo la selezione come finalista; Valutazioni e giurie: il giudizio delle varie giurie (tecnica, qualità, web) è insindacabile. Il voto social incide sul punteggio finale.

PER INFORMAZIONI

Sito ufficiale: www.festivaldicastrocaro.it

Email: info@isoladegliartisti.it