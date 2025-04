Arezzo Wave 2025: guida completa al concorso. Dai premi alle cose da sapere prima di iscriversi

A seguito del nostro approfondimento sui Contest Musicali italiani (lo trovate qui), continuiamo a raccontarvi le manifestazioni più rilevanti per artisti emergenti. Oggi parliamo di una realtà storica che ha lanciato tantissimi nomi: il Festival Arezzo Wave 2025.

Nato nel 1987, il Arezzo Wave ha fatto da trampolino per artisti oggi noti come Negramaro, Alborosie, La Rappresentante di Lista, Marlene Kuntz (all’epoca Jack on Fire), Paolo Benvegnù (con gli Scisma), JoyCut e tanti altri.

A distanza di quasi 40 anni, resta una piattaforma viva e attiva per scoprire i nuovi protagonisti della musica italiana.

Arezzo Wave 2025: chi può partecipare e cosa serve per iscriversi

Possono iscriversi al contest:

band e artisti solisti di qualsiasi genere musicale;

progetti con almeno metà dei componenti di nazionalità italiana;

gruppi non legati a major o a etichette ad esse collegate;

artisti che non abbiano mai vinto edizioni precedenti del contest (se già saliti sul palco della finale nazionale).

L’iscrizione è gratuita e va effettuata entro il 25 aprile 2025 al link:

concorso.arezzowave.com

Materiale richiesto:

biografia e foto (formato orizzontale);

due brani originali (durata max 4 minuti ciascuno) con link a piattaforme come YouTube o SoundCloud;

testi dei brani;

scheda tecnica.

Le sezioni di Arezzo Wave 2025

Oltre alla sezione generale, sono previste due sezioni speciali:

Omaggio a Paolo Benvegnù : è possibile inviare una cover rielaborata in omaggio al cantautore scomparso, fondatore degli Scisma e vincitore di Arezzo Wave nel 1996.

: è possibile inviare una cover rielaborata in omaggio al cantautore scomparso, fondatore degli e vincitore di nel 1996. Arezzo Wave Music School: dedicata agli studenti delle scuole superiori della città di Arezzo. Almeno un componente del gruppo dev’essere iscritto a un istituto aretino, mentre gli altri membri devono avere meno di 35 anni.

Come funziona: selezioni, giurie e finale

Le iscrizioni saranno valutate da una giuria regionale che selezionerà i progetti per le selezioni live e/o finali regionali. Le date verranno comunicate direttamente dal responsabile della propria area.

I 20 vincitori regionali parteciperanno alla selezione nazionale. Una giuria composta da esperti italiani e internazionali (tra cui Andrea Silenzi di Repubblica, Rupert Bottaro di Radio Rai, Sat Bisla del Musexpo di Los Angeles e altri) sceglierà i 12 finalisti che si esibiranno nella finalissima nazionale prevista per ottobre 2025.

I premi in palio

Premio migliore proposta – Nuovo IMAIE : tour di 6 date in Italia e all’estero per un valore di 10.000 euro.

: tour di 6 date in Italia e all’estero per un valore di 10.000 euro. Riconoscimenti speciali:

Best Arezzo Wave Band 2025

Miglior Canzone Originale

Talent Under 21

Miglior Cover

Cover Paolo Benvegnù

Best Band Regionale

Opportunità e promozione

Negli anni, i finalisti del contest hanno suonato sui palchi del Concerto del Primo Maggio, Collisioni, Eurosonic in Olanda, MaMA Festival a Parigi e altri eventi partner. Dal 2025, tra le opportunità anche l’invito al Musexpo di Los Angeles.

Proteggi la tua musica

Arezzo Wave incoraggia tutti i partecipanti a tutelare le proprie opere e interpretazioni, iscrivendosi a realtà come SIAE o Nuovo IMAIE, fondamentali per garantire diritti e compensi equi.

Contatti e iscrizioni

Scadenza iscrizioni: 25 aprile 2025