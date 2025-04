Senza Cri a Verissimo: “A Amici nessuna censura, scelta mia”

Senza Cri, cantautrice tra le ultime uscite dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è stata ospite di Verissimo e ha voluto chiarire un post social che aveva alimentato le voci su presunte censure legate al suo rapporto con Antonia.

Durante il suo percorso ad Amici, sui social era circolata l’ipotesi che fossero stati censurati alcuni momenti di tenerezza tra Senza Cri e Antonia, in particolare dei presunti baci. Una situazione curiosa, considerando che nella stessa edizione sono state ampiamente raccontate le storie e drammi d’amore di Luk3, TrigNO e Jacopo Sol.

Una volta uscita dal programma, Senza Cri ha postato una foto di Antonia nelle sue storie Instagram, accompagnata da un cuoricino. Dopo aver visto le tante speculazioni nate online, la cantautrice ha deciso di intervenire:

“Ciao ragazzi! Stanno uscendo notizie non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione“.