Amici 25: chi è Giorgia Scotto, la cantante esclusa senza essersi esibita?

È polemica dopo l’esclusione di Giorgia Scotto Di Vetta ad Amici 25. La cantante è infatti tornata a casa senza essersi nemmeno esibita come tutti gli altri aspiranti cantanti e ballerini.

Il motivo? A pochi minuti dalla fine della prima puntata del Pomeridiano del talent show – andata in onda ieri, domenica 28 settembre, su Canale 5 – sono soltanto due i candidati in attesa di giudizio ma, purtroppo, c’è solo una maglia e Maria De Filippi chiede a loro di scegliere chi vuole esibirsi per prima.

E fin qui, va tutto bene! Di fatto, voi direte: poco importa chi si esibisce prima. Ed effettivamente non sarebbe cambiato molto se le due ragazze si fossero esibite prima di scoprire il parere dei tre prof di canto.

Ma, purtroppo, non è andata così! Ed ecco che, dopo essersi esibita, Flavia Buoncristiani ha ottenuto il SÌ di Anna Pettinelli ed è ufficialmente entrata a far parte della scuola di Amici, eliminando di conseguenza la povera Giorgia, che speriamo venga per lo meno ricontattata per una eventuale sfida all’interno del programma.

“Ricorda sempre, soprattutto nei momenti tristi che arriveranno nella vita, di non avere paura… di niente e di nessuno. Insegui i tuoi sogni, non farti scoraggiare dalle difficoltà o da quello che può pensare la gente.

Troppe persone non fanno quello che vogliono e poi passano la vita a giudicare quello che fanno gli altri. La cosa peggiore nella vita è guardare indietro e dire: ‘Avrei dovuto… Avrei potuto’. Sii ottimista. Prenditi dei rischi, fai degli errori“, scriveva lo scorso anno Giorgia sui propri canali social.

E noi le auguriamo, oggi più di ieri, di non farsi scoraggiare da quanto accaduto e di continuare a credere nel suo sogno con un pizzico di ottimismo, che non guasta mai.

AMICI 25, CHI È GIORGIA SCOTTO DI VETTA?

Allieva di Corinne Marchini – vocal coach e cantante pop, soul e R&B – Giorgia Scotto Di Vetta affianca la passione per la musica a quella per i concorsi di bellezza.

Ed ecco che lo scorso anno è stata pre-finalista nazionale per l’edizione 2024 di Miss Italia con il titolo di Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta per Miss Italia Piemonte Valle D’Aosta.

Ma non è tutto! Nel suo profilo Instagram – dove vanta 2.877 follower – si legge infatti che la giovane di Rivarolo Canavese (TO) quest’anno si è aggiudicata anche il titolo di Miss Mondo Valle D’Aosta 2025.