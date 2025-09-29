29 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
29 Settembre 2025

Amici 25: chi è Giorgia Scotto, la cantante esclusa senza essersi esibita?

Sui social è polemica! Perché sì, poteva andare diversamente e sarebbe anche stato più giusto...

Amici di Lorenza Ferraro
Giorgia Scotto Di Vetta Amici 25
Condividi su:

È polemica dopo l’esclusione di Giorgia Scotto Di Vetta ad Amici 25. La cantante è infatti tornata a casa senza essersi nemmeno esibita come tutti gli altri aspiranti cantanti e ballerini.

Il motivo? A pochi minuti dalla fine della prima puntata del Pomeridiano del talent show – andata in onda ieri, domenica 28 settembre, su Canale 5 – sono soltanto due i candidati in attesa di giudizio ma, purtroppo, c’è solo una maglia e Maria De Filippi chiede a loro di scegliere chi vuole esibirsi per prima.

E fin qui, va tutto bene! Di fatto, voi direte: poco importa chi si esibisce prima. Ed effettivamente non sarebbe cambiato molto se le due ragazze si fossero esibite prima di scoprire il parere dei tre prof di canto.

Ma, purtroppo, non è andata così! Ed ecco che, dopo essersi esibita, Flavia Buoncristiani ha ottenuto il SÌ di Anna Pettinelli ed è ufficialmente entrata a far parte della scuola di Amici, eliminando di conseguenza la povera Giorgia, che speriamo venga per lo meno ricontattata per una eventuale sfida all’interno del programma.

Ricorda sempre, soprattutto nei momenti tristi che arriveranno nella vita, di non avere paura… di niente e di nessuno. Insegui i tuoi sogni, non farti scoraggiare dalle difficoltà o da quello che può pensare la gente.

Troppe persone non fanno quello che vogliono e poi passano la vita a giudicare quello che fanno gli altri. La cosa peggiore nella vita è guardare indietro e dire: ‘Avrei dovuto… Avrei potuto’. Sii ottimista. Prenditi dei rischi, fai degli errori“, scriveva lo scorso anno Giorgia sui propri canali social.

E noi le auguriamo, oggi più di ieri, di non farsi scoraggiare da quanto accaduto e di continuare a credere nel suo sogno con un pizzico di ottimismo, che non guasta mai.

AMICI 25, CHI È GIORGIA SCOTTO DI VETTA?

Allieva di Corinne Marchini – vocal coach e cantante pop, soul e R&B – Giorgia Scotto Di Vetta affianca la passione per la musica a quella per i concorsi di bellezza.

Ed ecco che lo scorso anno è stata pre-finalista nazionale per l’edizione 2024 di Miss Italia con il titolo di Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta per Miss Italia Piemonte Valle D’Aosta.

Ma non è tutto! Nel suo profilo Instagram – dove vanta 2.877 follower – si legge infatti che la giovane di Rivarolo Canavese (TO) quest’anno si è aggiudicata anche il titolo di Miss Mondo Valle D’Aosta 2025.

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 3

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
amici 25: pagelle, resoconto e ospiti della prima puntata 4

Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre
Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025 5

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Michele Ballo Amici 25 7

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25
Opi Amici 25 8

Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l'artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola
Mya De Angelis durante le Audizioni di X Factor 2025 canta Fiori rosa fiori di pesco e racconta la sua versione dell’esibizione dopo le polemiche 9

X Factor 2025, Audizioni: Mya De Angelis racconta la sua versione dell’esibizione
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.