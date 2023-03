Amici 22: nella seconda puntata due clamorose eliminazioni, vanno via due cantanti?

Amici 22 serale seconda puntata.

Il 18 marzo è tornato in onda il serale di Amici di Maria De Filippi. Una puntata che, come ormai da qualche anno a questa parte, ha visto una doppia eliminazione (la ballerina Megan e il cantante NDG entrambi della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro). Qui le nostre seguitissime pagelle della serata.

La seconda puntata, in onda sabato 25 marzo (ma registrata giovedì 23) non solo vedrà un’altra doppia eliminazione ma conferma quello che sembra essere il trend di questa edizione. Nesusn ospite musicale ma solo uno spazio comico. Dopo Pio e Amedeo arriva Enrico Brignano.

Ovviamente anche in questa puntata a giudicare sarà la giura formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

E nella seconda serata del serale di Amici 22 ci sarà una doppia eliminazione per quel che riguarda il canto. Preparatevi e, se non volete spoiler, non cliccate in basso su continua.