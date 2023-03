Le pagelle della prima puntata del serale di Amici 22: spicca la bravura di NDG (ma non paga). Malgioglio stucchevole!

Amici 22 prima puntata serale le pagelle.

È partito ieri, sabato 18 marzo, il serale della 22esima edizione del talent show di Canale 5.

Tre squadre capitanate da tre coppie di professori per un totale di 15 talenti in gara (7 cantanti e 8 ballerini) e una nuova giuria con Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Ma chi in questo primo appuntamento si è distinto e cosa, sempre a nostro avviso, funziona e cosa no?

Partiamo da un presupposto. Finché Piersilvio Berlusconi non accontenterà Maria De Filippi che da anni chiede di essere spostata con Amici in un’altra serata, magari la domenica, il programma dovrà sottostare ad alcune regole del sabato sera, strizzando l’occhio al pubblico nazional popolare, prevedendo comici, momenti trash con i professori protagonisti e gag che vanno a togliere alla gara che, diciamolo, non risulta avvincente quanto per esempio X Factor.

Andiamo a scoprire il meglio e il peggio della prima puntata del serale di Amici 22 secondo All Music Italia. Clicca in basso su continua.