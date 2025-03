Amici prima edizione: tra Saranno Famosi, il vincitore, gli ascolti e i talenti lanciati

Chi ha vinto la prima edizione di Amici? Il vincitore è stato Dennis Fantina. Scopri tutto su Saranno Famosi, il format originale, gli ascolti e i talenti lanciati da questa storica edizione del talent show di Maria De Filippi.

Amici prima edizione vincitore: non si è sempre chiamato così. La prima edizione del talent show più longevo della televisione italiana andò in onda nel 2001 con il titolo Saranno Famosi. Ma chi ha vinto la prima edizione di Amici? E quali talenti ha lanciato? Scopriamo tutto sul programma che ha cambiato la storia della TV italiana.

Amici prima edizione: quando si chiamava Saranno Famosi

La prima edizione di Amici di Maria De Filippi andò in onda su Italia 1 dal 17 settembre 2001 al 21 maggio 2002 con il nome Saranno Famosi. Il titolo fu poi cambiato nel gennaio 2003 per questioni di diritti d’autore legati al celebre film e alla serie TV omonima.

Il programma era diviso in due fasi: il daytime, con aggiornamenti quotidiani condotti da Daniele Bossari e Marco Liorni (e relativo pomeridiano settimanale, l’unico non condotto dalla De Filippi ma da Liorni) e il serale, trasmesso in prima serata con la conduzione di Maria De Filippi.

Durante il programma, gli allievi si esibivano in tutte le discipline (canto, ballo e recitazione), a differenza delle edizioni successive.

I concorrenti della prima edizione di Amici

La prima edizione di Amici ha visto la partecipazione di numerosi talenti, suddivisi nelle categorie canto, ballo e recitazione. Ecco i 19 concorrenti che hanno raggiunto la fase serale:

Cantanti

Dennis Fantina

Andrea Cardillo

Antonella Loconsole

Maria Pia Piazzolla

Monica Hill

Michael Calandra

Miriam Castorina

Ballerini

Marianna Scarci

Ermanno Rossi

Antonio Baldes

Leonardo Fumarola

Claudia Mannoni

Alessandro Vigilante

Miriam Della Guardia

Clementina Giacente

Attori

Valeria Monetti

Renato Sannio

Paolo Idolo

Gianluigi Garretta

Gli insegnanti della prima edizione di Amici

Un ruolo fondamentale nella formazione degli allievi è stato ricoperto dagli insegnanti, tra cui alcuni volti storici del programma.

Canto

Peppe Vessicchio

Luca Pitteri

Maurizio Pica

Ballo

Garrison Rochelle

Maura Paparo

Recitazione

Fioretta Mari

Claudio Insegno

Chi ha vinto la prima edizione di Amici?

Il vincitore della prima edizione di Amici è stato Dennis Fantina. La finale, andata in onda il 21 maggio 2002, ha visto sfidarsi sei concorrenti: due cantanti (Dennis Fantina e Andrea Cardillo) e quattro ballerini (Marianna Scarci, Ermanno Rossi, Antonio Baldes e Leonardo Fumarola).

Il podio finale:

1° posto : Dennis Fantina (cantante)

: (cantante) 2° posto : Marianna Scarci (ballerina)

: (ballerina) 3° posto: Ermanno Rossi (ballerino)

Dennis Fantina vinse con un ampio margine: 72% dei voti nella finale contro Marianna Scarci.

Gli ascolti della prima edizione di Amici

La prima edizione ottenne ottimi risultati in termini di ascolti:

Media del serale : 4.851.000 spettatori (share 19,26%)

: 4.851.000 spettatori (share 19,26%) Finale: 5.774.000 spettatori (share 24,93%)

I talenti lanciati dalla prima edizione di Amici

Oltre al vincitore Dennis Fantina (qui una nostra intervista di qualche anno fa), diversi concorrenti della prima edizione hanno proseguito con successo la loro carriera:

Monica Hill : diventata una delle coriste più richieste in Italia, ha lavorato con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti .

: diventata una delle coriste più richieste in Italia, ha lavorato con ed . Andrea Cardillo : ha inciso la hit estiva Ma dai con Valeria Monetti , scritta da Maurizio Costanzo . Oggi si occupa di musica elettronica.

: ha inciso la hit estiva Ma dai con , scritta da . Oggi si occupa di musica elettronica. Maria Pia Piazzolla : ha partecipato a Sanremo Giovani 2003 con la band Superzoo e il brano Tre fragole e oggi continua a incidere la sua musica.

: ha partecipato a con la band e il brano Tre fragole e oggi continua a incidere la sua musica. Renato Sannio: sceneggiatore per TV, teatro e cinema, ha lavorato a Camera Café e ha ricevuto tre candidature ai Nastri d’Argento.

Clicca in basso su continua per scoprire di più sul vincitore della prima edizione del talent show.