Amici 25, Michelle abbandona la scuola: “Non mi sento pronta”. E la Cuccarini propone…

Durante il daytime andato in onda quest’oggi, lunedì 17 novembre, Michelle ha comunicato alla classe e alla sua coach, Lorella Cuccarini, la sua decisione di abbandonare definitivamente la scuola di Amici 25.

“Me ne torno a casa. In questi ultimi giorni non sto bene. Non me la sento. Non sento di avere la forza per affrontare le prossime puntate. Probabilmente è sbagliato, lo so. Ma ho bisogno di uscire, di tornare a casa”, ha dichiarato la cantante subito dopo l’ottava puntata del Pomeridiano, andata in onda ieri, domenica 16 novembre.

Una decisione drastica, ma ragionata, che arriva dopo una serie di performance ahimè insufficienti e che dimostra una certa consapevolezza.

“Non mi sento pronta. Mi sento estremamente piccola. È tutto troppo grande. Probabilmente ho ancora tanto lavoro da fare”, ha spiegato Michelle a Lorella Cuccarini, che l’ha vista spegnersi di puntata in puntata, senza però mai dubitare del suo talento.

“Ognuno ha i suoi tempo. Non c’è niente di male a sentire che questo non è il momento giusto per te per fare questo tipo di esperienza”, ha chiosato la showgirl.

Poi, ha aggiunto: “L’unica cosa che posso fare per te è darti la possibilità di ripresentarti nei prossimi anni. Però, devi tirar fuori il carattere”.

Ed è proprio di fronte a questa proposta che Michelle ha ufficializzato la sua decisione:

“L’unico motivo che, fino ad oggi, mi aveva spinta a resistere era la consapevolezza che non avrei avuto un’altra possibilità.

Mi tiro dunque indietro e non lo faccio perché non ho il coraggio di affrontarlo, bensì perché sono molto consapevole di non poterlo fare in questo momento. A questo posto ci tengo davvero tanto e vorrei tornarci più sicura“.