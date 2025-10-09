Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 12 ottobre 2025: Michelle e Opi a rischio eliminazione

Amici 25, le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5.

Dopo la puntata della scorsa settimana – che ha portato a casa 3.009.000 spettatori pari al 22.81% di share – il talent show di Maria De Filippi torna con una nuova registrazione avvenuta giovedì 9 ottobre. Come sempre vi riportiamo le anticipazioni raccolte da Superguida Tv: se non volete spoiler, fermatevi qui.

Amici 25: giudici e ospiti musicali della puntata

I giudici che valuteranno cantanti e ballerini questa settimana sono Oriella Dorella per il ballo e Gigi D’Alessio per il canto.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali, invece, la De Filippi punta su Fabrizio Moro e Achille Lauro, che si esibiscono rispettivamente sulle note di Non Ho Paura Di Niente e Senza Una Stupida Storia.

