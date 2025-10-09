9 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
Amici
Condividi su:
9 Ottobre 2025

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 12 ottobre 2025: Michelle e Opi a rischio eliminazione

Ospiti della terza puntata del pomeridiano Fabrizio Moro, Achille Lauro e Gigi D'Alessio

Amici di Lorenza Ferraro
Amici 25 anticipazioni puntata 12 ottobre con Fabrizio Moro, Achille Lauro e Gigi D'Alessio
Condividi su:

Amici 25, le anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5.

3 milioni 009 mila spettatori pari al 22.81% di share. 

Dopo la puntata della scorsa settimana – che ha portato a casa 3.009.000 spettatori pari al 22.81% di share – il talent show di Maria De Filippi torna con una nuova registrazione avvenuta giovedì 9 ottobre. Come sempre vi riportiamo le anticipazioni raccolte da Superguida Tv: se non volete spoiler, fermatevi qui.

Amici 25: giudici e ospiti musicali della puntata

I giudici che valuteranno cantanti e ballerini questa settimana sono Oriella Dorella per il ballo e Gigi D’Alessio per il canto.

Per quanto riguarda gli ospiti musicali, invece, la De Filippi punta su Fabrizio Moro e Achille Lauro, che si esibiscono rispettivamente sulle note di Non Ho Paura Di Niente e Senza Una Stupida Storia.

Cliccate in basso su continua per le anticipazioni.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 3

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 5

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 6

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
new-music-friday-radio-date-41-2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 9

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 10

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta

Cerca su A.M.I.