Caos ad Amici 25: Angie furiosa per l’ultimo posto, Valentina pronta ad uscire

Dopo la quindicesima puntata del Pomeridiano, andata in onda domenica 18 gennaio, all’interno della scuola di Amici 25 è scoppiato il caos: Angie si è infatti infuriata per l’ultimo posto nella gara inediti, giudicata da Brunori Sas, mentre Pierpaolo è stato eliminato e Valentina Pesaresi ha scelto momentaneamente di abbandonare la scuola.

AMICI 25, ANGIE: LA RABBIA DOPO L’ULTIMO POSTO

Consolata da Opi dopo la puntata, Angie non riesce a trattenere le lacrime, precisando che il suo non è un dispiacere, ma pura rabbia, perché la sua Millemila Missili – spiega – “non meritava l’ultimo posto“.

Poi, rivolgendosi a Opi, chiosa: “Sai perché mi emoziono quando lo canto in puntata? Perché io ci tengo al mio inedito. Ci tengo a stare qui dentro. Il pezzo più forte che ho si merita l’ultimo posto? Allora devo andarmene a casa“.

La rabbia prende così il sopravvento: “Io mi son rotta le pa**e. Non ce la faccio più. Sono arrivata qui dopo essermi preparata per mesi. Prima di scrivere Millemila Missili ho scritto un triliardo di canzoni bruttissime, che ho scartato. E devo veramente pensare che tutto questo lavoro non è servito a niente?

Insieme alla mia famiglia ho fatto tantissimi sacrifici per arrivare fino a qui e sono stanca di vedermi sempre là, in fondo. Io non me lo merito e non se lo merita nemmeno questa canzone“.

AMICI 25: LA CRISI DI VALENTINA pesaresi

Mentre Angie non riesce ad ingerire il boccone amaro, affranta per una classifica che potrebbe allontanarla dal sogno di trasformare la musica in un lavoro, Valentina prova a restare a galla in acque agitate da fin troppe domande, che faticano a trovare una risposta.

Ed ecco che, subito dopo la puntata di domenica, incontra Rudy Zerbi, a cui prova a spiegare il motivo di questo suo momento di crisi:

“Fuori da qui, la musica era per me una passione. Dicevo che mi sarebbe piaciuto farlo come lavoro, ma finivo sempre per non far nulla affinché lo potesse diventare.

Qui è più ‘facile’ mantenere il ritmo, perché siamo chiamati a fare solo questo. Io ho paura che, quando il mio percorso ad Amici terminerà, non avrò più la stessa spinta a fare musica.

Purtroppo sono fatta così: inizio a fare tante cose e poi finisco per non portarle a termine. Adesso ho tanto confusione in testa”.

A non convincere il “prof di canto” è però il fatto che questa crisi sia sopraggiunta solo adesso, quando le classifiche hanno smesso di premiarla. Anche perché: “se non sei convinta tu, è inutile che stai qui“, conclude Zerbi.

Tornata in casetta, Valentina si confida poi con Riccardo: “Non capisco se sono qui solo per il piacere di cantare o se ho davvero la necessità di dover dire qualcosa a qualcuno“.

E qui arriva la proposta di Maria De Filippi, che l’allieva di canto accetta prontamente:

“Perché non te ne vai una settimana? Esci, torni a casa, capisci quel che devi capire e poi ci comunichi la tua decisione”.

Non ci resta dunque che aspettare per capire se Valentina continuerà la sua corsa verso il Serale o per lei Amici finisce qui!