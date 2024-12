Amici 24, le pagelle della decima puntata: assegnazione sbagliata per Luk3, mentre TrigNO e Senza Cri…

Amici 24: le pagelle della decima puntata del Pomeridiano, in onda domenica il 1° dicembre 2024.

Nella puntata con ospiti musicali Briga e Enrico Nigiotti, che hanno cantato rispettivamente i nuovi singoli Vieni Con Me e Tu Sei Per Me, J-AX è stato chiamato a giudicare la gara di canto, mentre Giorgio Madia ha espresso il proprio parere sui ballerini.

LE SFIDE

Luk3 ha vinto entrambe le sfide, sia quella per l’ultimo posto ottenuto durante l’ultima puntata del Pomeridiano (giudicata da Federica Abbate) sia quella immediata voluta da Anna Pettinelli e giudicata da Charlie Rapino. Teodora, invece, non ha svolto la sfida perché fisicamente impossibilitata.

Daniele, dal canto suo, è stato messo in sfida immediata da Emanuel Lo dopo aver svolto un compito assegnatogli dallo stesso prof di ballo e svolto – a suo modo di vedere – male. Il risultato? Il ballerino rimane all’interno della scuola.

amici 24: Le gare di canto e ballo

Durante la decima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di Canto e una di Ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida. Come anticipato sopra, a giudicare la gara di canto è stato J-AX, mentre per la gara di ballo Maria de Filippi ha chiamato Giorgio Madia.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni dei cantanti e dei ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Alessia balla Asturias di David Garrett

balla di TrigNO canta En e Xanax di Samuele Bersani

canta di Alessio balla Avrai di Claudio Baglioni

balla di Vybes canta Sarà Perché Ti Amo dei Ricchi e Poveri

canta dei Francesca balla Together di Elisa

balla di Senza Cri canta E Penso A Te di Lucio Battisti

canta di Daniele balla feelslikeimfallinginlove dei Coldplay

balla dei Chiamamifaro canta Warwick Avenue di Duffy

canta di Antonia canta When It Hurts So Bad di Lauryn Hill

canta di Dandy balla APT. di Bruno Mars e Rosé

balla di Nicolò canta Il Mondo Prima di Te di Annalisa

canta di Ilan canta Home di Michael Bublé

canta di Chiara balla Sant’Allegria (Bem Leve) di Ornella Vanoni

balla di Diego canta Can’t Feel My Face di The Weeknd

canta di Luk3 canta Sorry di Justin Bieber

GARA CANTO GIUDICATA DA J-AX

Senza Cri Antonia Vybes TrigNO Chiamamifaro Nicolò Ilan Diego e Luk3 (va in sfida)

Luk3 ottiene nuovamente l’ultimo posto, ma grazie a un +1 ottenuto durante una sfida andata in onda durante il daytime, va a parimerito con Diego. Quindi, sia Luk3 che Diego andranno in sfida la prossima settimana.

GARA BALLO GIUDICATA DA GIORGIO MADIA

Dandy Daniele Alessia, Alessio e Francesca Alessio Chiara (va in sfida)

Grazie al +1 ottenuto in settimana Alessio sale in quarta posizione, lasciando Chiara all’ultimo posto. Quindi, sarà proprio lei ad andare in sfida.

