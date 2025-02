Amici 24, le anticipazioni della ventunesima puntata con Giorgia, Coma Cose e Francesca Michielin

Amici 24, le anticipazioni della ventunesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 2 marzo.

Domenica 2 marzo, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 24, con ospiti musicali i Coma Cose, Francesca Michielin e Giorgia, che canteranno le loro rispettive canzoni di Sanremo 2025. Giorgia, inoltre, giudicherà la gara di Canto. La categoria di Ballo questa settimana non si è disputata a causa del numero troppo basso di ballerini in gara, tra allievi ancora infortunati e allievi già al Serale.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 2 marzo è registrata).