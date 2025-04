Amici 24, il Serale: le anticipazioni e l’eliminato della terza puntata del 5 aprile

Amici 24, le anticipazioni e l’eliminato della terza puntata del Serale, in onda sabato 5 aprile.

Sabato 5 marzo, alle ore 21:30 su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 24. La giuria del Serale di quest’anno è composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Durante la seconda puntata, andata in onda lo scorso sabato 30 marzo, (qui il riassunto e le nostre pagelle), Chiamamifaro, Luk3 e Raffaella si sono scontrati al ballottaggio finale, che ha visto la ballerina della squadra Pettinelli – Lettieri abbandonare definitivamente la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Le squadre del serale di Amici 24

Gli allievi del Serale sono stati suddivisi in tre squadre, ciascuna guidata da due insegnanti. Ad oggi, ecco i ragazzi rimasti in gara:

Team Zerbi-Celentano: Chiamamifaro (cantante), Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino), Chiara (ballerina)

Chiamamifaro (cantante), Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino), Chiara (ballerina) Team Emanuel Lo-Cuccarini: Luk3 (cantante), Senza Cri (cantante), Francesco Fasano (ballerino)

Luk3 (cantante), Senza Cri (cantante), Francesco Fasano (ballerino) Team Pettinelli-Lettieri: Nicolò Filippucci (cantante), TrigNO (cantante), Francesca Bosco (ballerina)

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e non volete sapere chi è stato eliminato durante la terza puntata del Serale di Amici 24 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 5 aprile è registrata).