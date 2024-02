Amici 23, le anticipazioni della ventunesima puntata con Alessandra Amoroso, Fabrizio Moro e…

Amici 23, le anticipazioni della ventunesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 25 febbraio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospite Alessandra Amoroso, che presenterà “Fino a Qui“, il brano con il quale ha preso parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, classificandosi nona.

A giudicare la gara di ballo sarà invece Jacopo Tissi, mentre per la gara di canto Maria De Filippi ha chiamato Fabrizio Moro, Drillionaire e Fiorella Mannoia che, oltre a dire la sua sui giovani talenti di Amici 23, presenterà anche la sanremese “Mariposa“.

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la ventunesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 25 febbraio è registrata).