Fabrizio Moro parla del suo concerto evento a Roma e svela quando arriverà il nuovo disco

Sabato 25 maggio Fabrizio Moro tornerà live con uno speciale concerto al Palazzo dello Sport di Roma. Il cantautore è stato ospite di Rtl 102.5 per parlare di questo evento ma anche del nuovo disco di inediti.

Fabrizio ha raccontato così “Una vita intera“:

“Siamo stati fermi per più di un anno, con ‘Una vita intera’ ripartiamo. Ho dovuto mettere in stand-by la mia attività di cantautore per dedicarmi ad altri progetti.

Quindi il primo concerto è il 25 maggio e poi seguirà un tour nel 2024. Per il momento abbiamo un calendario di 20 date in tutta Italia, il palco mi manca troppo.

Poi, l’ultimo tour che abbiamo fatto era unplugged, non ho potuto scatenarmi come avrei voluto. Per questo concerto aspettatevi la reazione a un’astinenza musicale“.

Come spiegato da Moro le prove per il live cominceranno tra un mese. In questo momento l’artista è alle prese con la scaletta cercando di capire quali brani della sua discografia, 13 dischi di cui 9 in studio, lanciati in una carriera partita nel 2000…

“Cominciamo le prove fra un mese, sto facendo i conti con i vari album, cosa mettere e cosa togliere. Fare una scaletta è molto complicato, c’è quello che piace ai fan e quello che piace a te, è tutta una questione di equilibrio.

Quando vado a tirare fuori i pezzi dei primi album e li riarrangiamo i fan sono sempre felici.”

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Ai microfoni di Rtl 102.5 Fabrizio Moro ha svelato anche di aver scritto metà del nuovo disco che lancerà nel 2025. Prima arriveranno però altre sorprese.

L’artista è reduce dall’ospitata al Festival di Sanremo dove, affiancando Il Tre, ha cantato alcuni dei suoi successi.