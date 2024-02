Dopo aver preso parte al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposa“, Fiorella Mannoia annuncia un nuovo progetto live, “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra“: un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, durante il quale l’artista sarà accompagnata per la prima volta da un’orchestra sinfonica.

Ma non è tutto! In un anno così speciale, che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, l’artista romana ha deciso di fare il via ai festeggiamenti con un imperdibile concerto-evento, che si terrà il 3 giugno a Roma, tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla.

Fiorella Mannoia, “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”: le date

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà:

3 giugno – ROMA, Terme di Caracalla – EVENTO SPECIALE

15 luglio – VARESE, Giardini Estensi

16 luglio – PIACENZA, Palazzo Farnese

21 luglio – THARROS (OR), L’Isola Dei Giganti Festival – Anfiteatro

24 luglio – OSTUNI (BR), Foro Boario

25 luglio – MOLFETTA, Banchina San Domenico

27 luglio – SAN TAMMARO (CE), Carditello Festival – Real Sito di Carditello

3 agosto – MANIAGO (PN), Festival In Centa – Parco Centa Dei Conti

9 agosto – CATANIA, Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

10 agosto – PALERMO, Teatro di Verdura

12 agosto – TINDARI (ME), Teatro Greco

14 agosto – DIAMANTE (CS), Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

23 agosto – MARINA DI PIETRASANTA (LU), La Versiliana Festival 30 agosto – MACERATA – Sferisterio

31 agosto – CATTOLICA (RN), Arena Della Regina

5 settembre – VICENZA, Vicenza In Festival – Piazza Dei Signori

6 settembre – BRESCIA, Brescia Summer Music – Piazza Della Loggia

I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti per il concerto-evento alle Terme di Caracalla di Roma saranno invece disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di giovedì 15 febbraio.

