Sanremo 2024, Alessandra Amoroso legge gli insulti ricevuti nell’ultimo anno: parole pesanti come un macigno

A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, Alessandra Amoroso si è presa un momento tutto per sé in conferenza stampa per parlare del suo brano in gara, “Fino a qui“, in un modo che non avrebbe potuto essere più potente.

Di fronte ai giornalisti presenti, l’artista salentina ha raccontato l’ultimo allucinante anno e mezzo da lei vissuto, a partire dal momento in cui un certo video in cui la si vedeva rifiutare un autografo è diventato viralissimo su TikTok. Da quel giorno, dopo 15 anni di carriera, tutto per lei è cambiato: una parte di pubblico social l’ha iniziata a prendere di mira, come se fosse un’artista maleducata e scortese. Ecco dunque che giorno dopo giorno sono iniziati ad arrivarle centinaia di vergognosi commenti online, alcuni dei quali davvero al limite della decenza.

Alessandra Amoroso ha dunque voluto impostare la sua conferenza stampa a partire da una lunga e straziante lettera dove si è raccontata a cuore aperto, spiegando così anche in parte il significato del testo della sua canzone. L’artista ha aperto la conferenza dichiarando: “Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita grandi o piccole che siano, ci si ritrova inevitabilmente ad affrontare. Nell’ultimo anno io sono caduta e sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Mi sono sentita sopraffare in situazioni che in 15 anni di carriera non mi ero mai trovata ad affrontare”.

Alessandra Amoroso ha poi proseguito leggendo le calunnie che le sono piombate addosso (“Non si parla di meme (sui quali ho sempre scherzato, ma degli insulti e delle minacce di morte che mi sono arrivate”), particolarmente dopo il suo tanto atteso concerto a San Siro: “devi morire”, succhiamelo tro*a, “preferirei cavarmi gli occhi che vedere sta m**da”, la figlia di Fantozzi, “la rana mostruosa”, “ancora parli ma non ti fai schifo da sola?”, sono solo una minima parte delle cose indegne che il popolo del web ha scritto su Alessandra. L’attrice, oggi, sembra finalmente essere più serena ed è pronta a calcare il palco di Sanremo con una nuova consapevolezza e con un importante motto: “Fino a qui, tutto bene”, proprio come recita il suo brano in gara.