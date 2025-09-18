X Factor 2025: la storia di Sofia Maceri direttamente da Sanremo con la spazzola

X Factor 2025 continua a riservare sorprese e nuove voci capaci di emozionare. Tra i volti che hanno colpito i giudici c’è quello di Sofia Maceri, giovane cantautrice ligure che ha portato sul palco un mix di delicatezza e intensità. La sua presenza ha incuriosito il pubblico, complice anche il lungo siparietto che l’ha vista protagonista durante le audizioni.

Chi è sofia maceri

La giovane cantante originaria di Sanremo, città che da sempre vive di musica e che non a caso le ha fatto da cornice nella sua formazione artistica. Fin da giovanissima si è dedicata al canto e alla chitarra, studiando presso la Scuola di Musica Ottorino Respighi di Sanremo, dove ha iniziato a costruire le sue prime esperienze da interprete.

Oggi ha 20 anni, studia al DAMS di Torino e affianca il suo percorso universitario a un lavoro come gelataia, senza mai smettere di coltivare la passione per la musica. Sui social – dal profilo Instagram al suo canale SoundCloud – condivide cover e brani che mettono in luce una voce intima, dalle sfumature indie-pop.

sofia maceri alle audition di X Factor 2025

Sul palco di X Factor Sofia ha scelto un brano che non lascia indifferenti: Skinny Love di Bon Iver, canzone densa di emozioni che ha messo in risalto la sua sensibilità.

Il suo ingresso è stato quasi in punta di piedi – sei entrata alla chetichella e ci hai spiazzato, brava, ha commentato Francesco Gabbani. Achille Lauro ha notato qualche indecisione sulle parti più alte, ma non ha dubbi: Sicuramente è da risentire.

Con il suo stile semplice – frangia in primo piano e un’aria timida che lascia spazio alla musica – Sofia Maceri ha lasciato un segno alle audizioni di X Factor 2025, aprendo la porta a un percorso che potrebbe portarla molto lontano.

