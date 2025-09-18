18 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
18 Settembre 2025

X Factor 2025: la storia di Sofia Maceri direttamente da Sanremo con la spazzola

La giovane cantautrice conquista il palco con delicatezza e intensità, tra studio, lavoro e passione per la musica.

X Factor di Anna Ida Cortese
Sofia Maceri canta Skinny Love di Bon Iver alle audizioni di X Factor 2025
Condividi su:

X Factor 2025 continua a riservare sorprese e nuove voci capaci di emozionare. Tra i volti che hanno colpito i giudici c’è quello di Sofia Maceri, giovane cantautrice ligure che ha portato sul palco un mix di delicatezza e intensità. La sua presenza ha incuriosito il pubblico, complice anche il lungo siparietto che l’ha vista protagonista durante le audizioni.

Chi è sofia maceri

La giovane cantante originaria di Sanremo, città che da sempre vive di musica e che non a caso le ha fatto da cornice nella sua formazione artistica. Fin da giovanissima si è dedicata al canto e alla chitarra, studiando presso la Scuola di Musica Ottorino Respighi di Sanremo, dove ha iniziato a costruire le sue prime esperienze da interprete.
Oggi ha 20 anni, studia al DAMS di Torino e affianca il suo percorso universitario a un lavoro come gelataia, senza mai smettere di coltivare la passione per la musica. Sui social – dal profilo Instagram al suo canale SoundCloud – condivide cover e brani che mettono in luce una voce intima, dalle sfumature indie-pop.

sofia maceri alle audition di X Factor 2025

Sul palco di X Factor Sofia ha scelto un brano che non lascia indifferenti: Skinny Love di Bon Iver, canzone densa di emozioni che ha messo in risalto la sua sensibilità. 
Il suo ingresso è stato quasi in punta di piedi – sei entrata alla chetichella e ci hai spiazzato, brava, ha commentato Francesco Gabbani. Achille Lauro ha notato qualche indecisione sulle parti più alte, ma non ha dubbi: Sicuramente è da risentire.

Con il suo stile semplice – frangia in primo piano e un’aria timida che lascia spazio alla musica – Sofia Maceri ha lasciato un segno alle audizioni di X Factor 2025, aprendo la porta a un percorso che potrebbe portarla molto lontano.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 1

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 2

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 4

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Fabrizio Moro – testo e significato In un mondo di stronzi 7

Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo "In un mondo di stronzi" tra rabbia e tristezza
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025 8

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”, primo tassello del nuovo progetto tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Date 19 settembre 2025 Giorgia Ernia senza_cri 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Fabrizio Moro, mew, Giorgia, Ernia e senza_cri

Cerca su A.M.I.