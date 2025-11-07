X Factor 2025 pagelle terzo live: Jake furioso, Delia inarrivabile e PierC la segue a ruota

X Factor 2025 pagelle terzo live di giovedì 6 novembre 2025.

Dopo due serate arriva la puntata “a tema”. Stavolta il palco si trasforma in una vera macchina del tempo: il tema è Back to the 90s, un viaggio tra hit immortali, look iconici e nostalgia pop. A guidare la serata c’è, come sempre, Giorgia, pronta a tenere a bada la tensione tra Lauro e Jake, ora con due artisti a testa, mentre Gabbani e Paola Iezzi restano con le squadre al completo. Due manches, uno scontro finale e un solo verdetto:

Chi continuerà il viaggio e chi si fermerà ai ’90?

Ecco il recap.

Inizio tutto dance per il terzo Live: si passa da …Baby One More Time ai Nirvana, giusto per dare subito il tono e il claim della serata.

La gara si divide come sempre in due manches: i due meno votati dal pubblico si ritrovano faccia a faccia nello scontro finale con i giudici.

Prima manches: si esibiscono in ordine Tomasi, EroCaddeo, Mayu, PierC, rob

L’ospite di questo live è Tommaso Paradiso che canta Lasciamene un po’ che anticipa Casa Paradiso in uscita il 28 novembre.

Va al ballottaggio Mayu

Seconda manches: si esibiscono in ordine Michelle, Layana, Viscardi, tellynonpiangere, Delia

Va al ballottaggio Layana

