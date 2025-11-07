7 Novembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
7 Novembre 2025

X Factor 2025 pagelle terzo live: Jake furioso, Delia inarrivabile e PierC la segue a ruota

L'operazione nostalgia porta un mix di glitter, nostalgia e polemiche.

X Factor di Anna Ida Cortese
X Factor pagelle terzo live: Jake furioso, Lauro porge una rosa a Giorgia, giudici in look anni ’90
Condividi su:

X Factor 2025 pagelle terzo live di giovedì 6 novembre 2025.

Dopo due serate arriva la puntata “a tema”. Stavolta il palco si trasforma in una vera macchina del tempo: il tema è Back to the 90s, un viaggio tra hit immortali, look iconici e nostalgia pop. A guidare la serata c’è, come sempre, Giorgia, pronta a tenere a bada la tensione tra Lauro e Jake, ora con due artisti a testa, mentre Gabbani e Paola Iezzi restano con le squadre al completo. Due manches, uno scontro finale e un solo verdetto:

Chi continuerà il viaggio e chi si fermerà ai ’90?

Ecco il recap.

Inizio tutto dance per il terzo Live: si passa da …Baby One More Time ai Nirvana, giusto per dare subito il tono e il claim della serata.

La gara si divide come sempre in due manches: i due meno votati dal pubblico si ritrovano faccia a faccia nello scontro finale con i giudici.

Prima manches: si esibiscono in ordine Tomasi, EroCaddeo, Mayu, PierC, rob

L’ospite di questo live è Tommaso Paradiso che canta Lasciamene un po’ che anticipa Casa Paradiso in uscita il 28 novembre.

Va al ballottaggio Mayu

Seconda manches: si esibiscono in ordine Michelle, Layana, Viscardi, tellynonpiangere, Delia

Va al ballottaggio Layana

Clicca su continua per le pagelle e per scoprire chi è stato eliminato.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Marco Mengoni Coming Home Amazon Music Original 1

Marco Mengoni canta per Natale: arriva “Coming Home”, la sua prima canzone natalizia in inglese per Amazon Music
New Music Friday 7 novembre 2025 – tutti i singoli italiani in uscita 2

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 7 novembre 2025
Sanremo Giovani 2025: ascolto testi brani in gara 3

Tutto pronto per Sanremo Giovani 2025: i testi e l’ascolto delle 24 canzoni in gara
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Jacopo Ottonello Solamente Mia 6

Jacopo Ottonello, la rinascita e un sogno: tornare ad Amici per presentare "Solamente Mia"
Nicolò Filippucci in uno scatto promozionale per il brano “Laguna”, presentato a Sanremo Giovani 2025 7

Nicolò Filuppucci - Laguna. Testo e significato del brano in gara a Sanremo Giovani 2025
Geolier annuncia Fotografia, il nuovo singolo in uscita il 7 novembre 8

Geolier, “Fotografia”: il nuovo singolo apre il quarto album del rapper di Secondigliano
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni 9

Amici 2025: le anticipazioni del 9 novembre con giudici Annalisa e Ornella Vanoni
Mina nuovo album 2025 Dilettevoli eccedenze con cover di brani rari 10

Nuovo disco di Mina in arrivo a novembre: “Dilettevoli eccedenze” tra cover, scelte rigorose e jazz d’autore

Cerca su A.M.I.