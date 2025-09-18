X Factor 2025: la storia di Orazio Damiata che canta e incanta con Mina

Le audizioni di X Factor 2025 continuano a regalare sorprese, e tra i protagonisti che hanno colpito pubblico e giudici c’è Orazio Damiata, 25 anni. Con una voce intensa e capace di trasmettere emozioni autentiche, ha scelto di confrontarsi con un classico intramontabile come E se domani di Mina.

Chi è orazio damiata

Orazio Damiata è un giovane artista emergente che si sta affacciando sulla scena musicale con passo deciso. La sua presenza sui social, in particolare con il profilo Instagram (@orazionelblu) e un account SoundCloud dove ha condiviso brani e playlist, racconta il percorso di chi ha iniziato a costruire il proprio universo musicale senza rinunciare a un’identità personale e riconoscibile.

Poche tracce biografiche sono emerse finora, segno che Orazio non è ancora un volto noto del panorama mainstream: la sua storia artistica, fatta di piccoli passi e di tanta ricerca, è ancora tutta da scrivere.

orazio damiata alle audition di X Factor 2025

Sul palco delle audizioni Orazio ha scelto una sfida non da poco: E se domani di Mina. Un brano iconico, che lui ha deciso di smontare e ricostruire con un’interpretazione personale e intensa. Il risultato è stato sorprendente: una voce che “mette i brividi, positivi”, capace di catturare pubblico e giuria.

Le reazioni dei giudici non si sono fatte attendere:

Jake La Furia ha scherzato: Mi piace tanto che sembri una bestia di satana e invece no, sottolineando il contrasto tra apparenza e sensibilità.

Paola Iezzi ha colto invece la raffinatezza della sua proposta: Una sofisticatezza nella tua voce.

Achille Lauro ha preferito sospendere il giudizio: Lo devo ancora capire, un commento che sa di curiosità e mistero.

Alla fine, Orazio ha conquistato quattro sì, portando con sé la promessa di un percorso intrigante nelle fasi successive del talent.

