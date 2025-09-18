18 Settembre 2025
X Factor
X Factor 2025: la storia di Francesco Di Fiore, il 18enne che ha emozionato i giudici con “Before You Go” di Lewis Capaldi

Una lunga gavetta tra i contest musicali italiani per il giovane cantautore

Francesco Di Fiore canta a X Factor 2025
X Factor 2025, tra le voci che hanno emozionato la giuria nella seconda puntata di audizioni c’è quella di Francesco Di Fiore, 18enne di Livorno, con la sua interpretazione di Before You Go di Lewis Capaldi.

Il giovane cantautore ha conquistato una standing ovation e quattro sì, guadagnandosi l’accesso alla fase successiva del talent.

Chi è Francesco Di Fiore

Nato a Livorno nel 2007, Francesco Di Fiore si avvicina alla musica fin da piccolo, quando la madre lo sorprende a cantare i Queen sulle note di Don’t Stop Me Now. Da lì inizia a studiare pianoforte e a scrivere brani originali, consapevole che per emergere non basta solo avere una bella voce, ma è necessario un percorso artistico completo.

Negli anni partecipa a numerosi contest e festival, ottenendo sempre ottimi piazzamenti: da Musica Bella al Premio Pegaso, passando per Effetto Live e molti altri ancora, oltre che in eventi come il Webboh Fest di Sanremo. Ovunque si fa notare per il suo timbro riconoscibile e profondo.

Ad oggi non ha pubblicato singoli inediti ma ha costruito un bagaglio di esperienze che lo ha portato sul palco di X Factor.

Francesco Di Fiore alle audition di X Factor 2025

Alle audition del talent show, Francesco sceglie un brano impegnativo come Before You Go di Lewis Capaldi. La sua voce profonda nelle basse e potente nelle alte emoziona il pubblico e i giudici, che al termine si alzano in piedi per applaudirlo.

Hai avuto qualche piccola incertezza però hai gestito un brano tosto bene, complimenti”, commenta Francesco Gabbani. Per Jake La Furia, invece: “Sei stato molto bravo… spero di non dover mai cantare davanti a Gabbani perché io non ho visto nessuna imprecisione, per me eri il capo della canzone”.

Paola Iezzi sottolinea la sua eleganza: “Per me sei bravo, elegante, mi hai ricordato un po’ Irama in Italia”. Più prudente Achille Lauro: “La tecnica è importante ma ci sono tantissime altre cose per fare la carriera del cantante, quindi piedi per terra e pedalare…”.

Alla fine arrivano quattro sì per Francesco Di Fiore, che si conferma una delle voci più interessanti tra quelle viste finora a X Factor 2025.

