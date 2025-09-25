X Factor 2025, il ventenne Toma, dimostra che i giovani hanno grandi contenuti con “Lettera di un soldato”

X Factor 2025, tra i giovani cantautori che hanno colpito alle audition c’è Toma, 21 anni, originario di Amatino, in provincia di Lecce, con l’inedito Lettera di un soldato. Scopriamo insieme chi è Giuseppe Toma.

Chi è Toma

All’anagrafe Giuseppe Toma, classe 2004, Toma ha iniziato a scrivere musica per raccontare sé stesso e le persone che lo circondano, trasformando le esperienze vissute e i ricordi altrui in canzoni. Si definisce un appassionato di ciò che può fare da solo, senza aiuti, e ha sviluppato un rito scaramantico tutto suo: togliersi gli occhiali, mettere le mani sul volto e concentrarsi prima di salire sul palco.

Nel 2023 pubblica i primi singoli, mentre nel 2024 dà forma al suo progetto con l’EP Importante. Figura fondamentale nel suo percorso è la sua splendida nonna che lo ha accompagnato anche all’Audition: “Quando è morto mio marito sono sempre stata con lui, è nato con la nonna. Potessi perderei tutto il giorno e tutta la notte per stare ad ascoltarlo”, racconta.

Toma a X Factor 2025

Sul palco delle audition Toma porta il suo inedito Lettera di un soldato, scritto per un amico che ha intrapreso la carriera militare. Un brano in cui immagina le emozioni e i pensieri di chi si trova catapultato in una guerra, tra paura, solitudine e desiderio di tornare a casa, e mette nero su bianco le proprie, come amico.

Questi i giudizi dei quattro giudici:

Paola Iezzi: “Il fatto che un ragazzo di 21 anni sfrutti la musica per dire cose importanti come hai fatto tu è bellissimo”.

Francesco Gabbani: “Il ritornello potrebbe essere melodicamente più forte, potrebbe aprire di più, ma da cantautore hai una buonissima base su cui costruire”.

Achille Lauro: “La matrice di questo brano è più rap, con il ritornello cantato dove la voce la trovo acerba… Mi chiedo cosa possa fare io, Lauro, con questo ragazzo. Non so come incasellarti”.

Jake La Furia: “Io mi baso sulla parte emozionale della musica, sono un feticista della scrittura, e questo pezzo è scritto molto bene. Considerando che i ragazzi scrivono solo di bottiglie di champagne e di minchiate, me compreso, ma ho scritto anche cose profonde… Mi auguro tu continui a scrivere cose profonde, ma anche di minchiate”.

Quattro sì per Toma, che accede così alla fase successiva del talent.

Toma – Lettera di un soldato, testo

Ho l’inferno sotto i piedi

Ed ho il paradiso attorno

Guardi fuori e non lo vedi quanto schifo fa sto mondo

La mia casa è già crollata

Ed io in fondo l’ho capito

Che è una guerra è già scoppiata, adesso sono io il nemico

Mentre io sono rinchiuso, sto sentendo già gli spari

E non abbiamo mai vissuto come bambini appena nati

Per sti i figli di putt*na

Siamo solo scudi umani

Vedo morti per la strada e corpi a terra come i cani

Forse Dio ci ha lasciati qui

E poi ci abbandonati

Forse noi non siamo altro che inutili soldati

Strati dove strisci, però prima camminavi

Casetta che ora non vivi, però prima mi abbracciavi

Mi chiedi adesso, chi sono io

Un uomo solo che tra poco dovrà dire addio

Mentre il mondo sta accadendo, sta cambiando

Un mio amico sta morendo con la faccia nel fango

Mi chiedi adesso, chi sono io

Un uomo solo che tra poco dovrà dire addio

Mentre il mondo sta accadendo, sta cambiando

Un mio amico sta morendo con la faccia nel fango

Questa è la lettera di un soldato che non voleva affatto

Uccidere un compagno per gli scopi di qualcun altro

Tutto ciò che ho visto e fatto è per il loro guadagno

E io sono già morto, anche se oggi sto parlando

Mi chiedi adesso, chi sono io

Un uomo solo che tra poco dovrà dire addio

Mentre il mondo sta accadendo, sta cambiando

Un mio amico sta morendo con la faccia nel fango

Mi chiedi adesso, chi sono io

Un uomo solo che tra poco dovrà dire addio

Mentre il mondo sta accadendo, sta cambiando

Forse anche io sono già morto con la faccia nel fango