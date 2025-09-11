Francesco Gabbani e Paola Iezzi a X Factor 2025, scontro su melodia, armonia e “svisi”

X Factor 2025 è iniziato e già dalla prima puntata non sono mancate le prime scintille tra i giudici. Protagonisti dello scontro dialettico Francesco Gabbani e Paola Iezzi, con al centro del dibattito due esibizioni e due concetti fondamentali della musica: melodia e armonia.

Noi per aiutarvi a capire meglio la questione a livello tecnico, ma comprensibile, abbiamo chiesto il parere di Luca Jurman. Ma partiamo da quanto accaduto in puntata…

X FACTOR 2025: IL DIBATTITO SU MELODIA E ARMONIA

Nella prima puntata due esibizioni hanno creato discussione tra i giudici. La prima è quella di Martina Martorana, in arte ioemeg, che si presenta così: «Porto I Will Survive. Con i miei produttori in studio l’abbiamo ricomposta…». Ecco, già alla parola “ricomposta” ci verrebbe da chiedere l’eliminazione immediata della ragazza.

Finita l’esibizione, con Paola Iezzi letteralmente esterrefatta, prende la parola Francesco Gabbani:

“Reputo apprezzabile il tentativo di fare una versione nuova del brano ma io, lo dichiaro per la prima volta qui a X Factor, sono contrario a cambiare le melodie. Se una canzone è così bella è perché è la melodia che la fa bella...”

Jake La Furia aggiunge:

“Ho apprezzato la produzione ma non con sopra questo pezzo perché tu hai stravolto il pezzo per stare sopra a questa produzione“

Arriva il momento della Iezzi:

“Questa è stata una hit che ha cambiato le sorti della Gaynor facendole prendere il primo Grammy per la dance, categoria creata apposta, ma non solo: è un pezzo che si porta dietro un movimento di liberazione sessuale e costume… quel pezzo è un inno alla libertà anche per l’armonia che c’è sotto. Quell’armonia lì crea una sensazione come se tu ti volessi spogliare e andare in pista a ballare mentre piangi. Nella tua versione questa cosa qui non è esistita…“

MELODIA E ARMONIA spiegate da DI LUCA JURMAN

Abbiamo chiesto a Luca Jurman, vocal coach, cantante, produttore e direttore artistico, di spiegare ai nostri lettori la differenza:

“Principalmente, la differenza tra armonia e melodia è che la melodia è una sequenza di note che caratterizza la composizione melodica del brano, mentre l’armonia è un insieme di note che formano accordi e rafforzano emozionalmente il senso della melodia. L’armonia, infatti, è un rafforzativo della comunicazione emozionale del brano: attraverso accordi maggiori, minori e alterazioni, dà forza ed espressività alla melodia. Quindi, se una canzone è triste o gioiosa, difficilmente riesci a comprenderlo solo dalla melodia, a meno che non sia estremamente semplice. Un’altra differenza essenziale è che l’armonia rappresenta una visione verticale della musica, mentre la melodia è orizzontale. L’armonia è un insieme di note suonate nello stesso istante, creando un accordo; la melodia, invece, è formata da note singole suonate in sequenza. Di norma, le grandi canzoni hanno già uno studio approfondito sia a livello armonico che melodico: non sono nate così per caso. O meglio, l’esecuzione, l’arrangiamento, non nascono così per caso. Canzone, armonia o melodia possono anche nascere per caso. E andare a toccare i grandi brani a livello armonico e/o melodico, il 90% delle volte significa fare una grande cag*ta“

x factor 2025 LA SECONDA DISCUSSIONE: VARIAZIONI E SVISI

Arriva poi Lara, ventenne di Viterbo, che propone una sua versione modificata di Fiamme negli occhi dei Coma_Cose. Ed è qui che scatta la vera discussione tra Gabbani e Iezzi:

Francesco Gabbani:

“Canti bene anche se sinceramente un tentativo di variazione melodica io non li sopporto“

Paola Iezzi:

“Le variazioni melodiche, gli svisi, sono consentiti… sono licenze che un cantante si prende“

Gabbani:

“Non sono d’accordo su questo, dipende anche come le fai… ho notato che nel punto in cui ha provato a fare questa variazione ha avuto una defaillance sulla tenuta dell’intonazione. Non certo la perfezione, conta la comunicazione…“

Iezzi:

“Gli svisi sono cose che i cantanti fanno normalmente, forse Francesco non gli è piaciuto il tipo di sviso che hai fatto tu. Il cantante la licenza di variare un po’ la melodia se la prende“

Francesco Gabbani non ci sta:

“Paola, poi ne parliamo nei camerini perché io sono del parere che se svisi devi svisare bene, deve essere la ciliegina sulla torta, non la goccia di strafare…“

