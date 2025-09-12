X Factor: confronto ascolti tra 2024 e 2025, la musica continua ad accendersi

X Factor 2025 ascolti audizioni

Le prime audizioni di X Factor 2025 hanno registrato un dato importante: 683mila spettatori medi in Total Audience e uno share del 3,8%, con un coinvolgimento social in crescita del +41% rispetto allo scorso anno. Un risultato che consolida la posizione del talent show di Sky come contenuto televisivo e digitale tra i più commentati.

Ma come si posiziona questo debutto rispetto alla stagione precedente?

Nel 2024, la prima puntata di audizioni aveva raggiunto circa 729mila spettatori medi su Sky Uno, Sky Uno +1 e NOW, con uno share del 3,6% e oltre 1,2 milioni di contatti unici tv. Nei sette giorni successivi, tra repliche e on demand, il dato complessivo era salito fino a 2,4 milioni di spettatori medi.

x factor 2025 ascolti – Il confronto in sintesi:

2024 : 729mila spettatori medi (3,6% share) → 2,4 milioni in 7 giorni

2025: 683mila spettatori medi (3,8% share) → +41% di interazioni social rispetto al 2024

Il dato del 2025 mostra una leggera flessione lineare sul numero assoluto di spettatori rispetto all’anno precedente, ma con un incremento nello share e soprattutto un’esplosione dell’engagement social, segno di un pubblico sempre più multicanale e interattivo.

Se il 2024 aveva visto un successo di consolidamento, il 2025 punta a confermarsi come fenomeno di conversazione e partecipazione, complice anche l’esordio di Francesco Gabbani in giuria accanto ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, e la conduzione solida di Giorgia.

In altre parole: meno spettatori davanti alla tv tradizionale, ma più spettatori pronti a commentare, condividere e amplificare il fenomeno X Factor sui social.

Se i numeri certificano la solidità di X Factor anche in questa nuova stagione, i momenti della prima puntata spiegano meglio di qualsiasi statistica perché lo show continua a far parlare di sé: un coro da stadio improvvisato dal pubblico, una canzone sul p**e piccolo che ha fatto ridere e imbarazzare allo stesso tempo, e persino una ninna nanna fuori dagli schemi che ha spiazzato tutti. Ingredienti perfetti per alimentare i commenti social e trasformare la puntata in un piccolo cult già dal debutto.