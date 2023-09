X Factor 2023 la terza puntata di audizioni, ma lo share delle precedenti non decolla

Stasera su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2023 è di nuovo in onda con il terzo e ultimo appuntamento delle Audizioni.

Dopo le prime due parti che hanno già mostrato parte dei talenti aspiranti concorrenti di quest’anno (Pagelle 1 puntata, Pagelle 2 puntata) in questa ultima occasione, gli aspiranti concorrenti hanno l’opportunità di mostrare il proprio potenziale con una cover o un brano inedito, sempre con l’obiettivo di conquistare almeno tre sì dai quattro giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Come sempre, questo è il passaggio chiave per avanzare alla fase successiva, i Bootcamp.

Mentre noi scopriamo nuovi talenti sembra però in discesa libera l’indice di ascolto che non fa registrare i numeri delle edizioni precedenti

X Factor 2023 seconda puntata di audizioni totalizza una media di 509.000 telespettatori, share 2.6%

Ecco gli ascolti seconda puntata di audizioni edizioni precedenti:

X Factor 2022: 691 mila spettatori con 3.2% di share

X Factor 2021: 745 mila spettatori con il 3% di share

Cosa ci attende stasera?

I giudici si troveranno di fronte a una varietà di proposte musicali, con spunti originali, diverse ispirazioni e storie uniche da raccontare. In questa settimana vedremo ragazzi con background artistici e percorsi di vita diversi. Alcuni di loro hanno già esperienze musicali significative che hanno influenzato il loro percorso, mentre altri trasformano la loro timidezza in forza espressiva. C’è anche chi ha fatto il grande salto, abbandonando il lavoro per inseguire il sogno della musica.Idee, interpretazioni, scrittura, voce e performance sono messi alla prova per scovare i migliori talenti in circolazione.

La terza puntata delle Audizioni ci riserva ancora molte sorprese: ci sono interpretazioni di brani iconici della musica internazionale, come quelli di Nina Simone, James Brown ed Amy Winehouse, ma anche brani inediti che mettono in luce l’attitudine cantautorale e toccano il cuore dei giudici con le loro parole. Inoltre, vediamo una girl band con grandi aspirazioni, storie sorprendenti e performance su brani totalmente inaspettati.Vedremo come si comportano i giudici stasera.Una volta conclusa la prima fase di selezione, nelle prossime due settimane torneranno i Bootcamp, che definiranno i cinque aspiranti concorrenti che si sfideranno nelle Home Visit il 19 ottobre.

Qui, ogni giudice sceglierà tre artisti per i Live Show, che inizieranno il 26 ottobre su Sky e in streaming su NOW.

Appuntamento a stasera con le pagelle…