X Factor 2025: chi è Luciano Dattoli, il 16enne di Matera che ha diviso i giudici con “Dakota”

X Factor 2025, tra i talenti più giovani che si sono presentati alle audition c’è Luciano Dattoli, 16enne di Matera. Scopriamo chi è il 16enne che ha emozionato la giuria con la sua voce dividendoli però nel momento del commento alla perfomance.

Chi è Luciano Dattoli

Luciano Dattoli, nato e cresciuto a Matera, canta e suona fin da piccolo. Frequenta il Conservatorio Egidio Romualdo Duni della sua città, dove sta affinando la sua formazione musicale.

Tra il 2022 e il 2024 è stato parte del progetto Behind the Saint, duo composto insieme al chitarrista Francesco Stifano, anch’egli studente del Conservatorio. Con i Behind the Saint si è esibito in diversi eventi, tra cui il Capodanno 2023 in piazza San Francesco d’Assisi a Matera davanti a una folla gremita, esperienza replicata anche l’anno successivo nello stesso luogo.

Dal 2025 Luciano Dattoli ha intrapreso un percorso da solista, portando avanti la sua passione per il cantautorato italiano. Sui suoi profili social si possono trovare cover di artisti come Gianluca Grignani, Olly, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Gazzelle. Non ha ancora pubblicato brani inediti, ma la sua voce e il suo approccio emozionale lo hanno già fatto notare.

Luciano Dattoli a X Factor 2025

Alle audition di X Factor 2025 si presenta con semplicità: “Canto e suono e mi piace tanto…”. Sul palco propone una versione acustica di Dakota degli Stereophonics, accompagnandosi alla chitarra.

Il timbro interessante conquista i giudici, anche se non mancano i dibattiti sulla performance.

Francesco Gabbani : “Il timbro è interessante ma la dimensione chitarra e voce non funziona e hai avuto defaillance. Tanto talento che deve essere ancora imbrigliato. Ci sono problemi di volumi che sono alla base del poter stare su un palco e fare un concerto. Per me se vuoi andare avanti la chitarra in questo momento non devi suonarla”.

: “Il timbro è interessante ma la dimensione chitarra e voce non funziona e hai avuto defaillance. Tanto talento che deve essere ancora imbrigliato. Ci sono problemi di volumi che sono alla base del poter stare su un palco e fare un concerto. Per me se vuoi andare avanti la chitarra in questo momento non devi suonarla”. Jake La Furia : “Sei stato bravissimo, mi sono goduto l’emozionalità della musica”.

: “Sei stato bravissimo, mi sono goduto l’emozionalità della musica”. Paola Iezzi : “Io credo che Luciano non sia venuto a fare il chitarrista ma si sta accompagnando nel modo più semplice. Trovo che canti molto meglio di gente più grande di te… Se proprio non va possiamo anche togliergli la chitarra ma certe cose si possono mettere a posto durante il percorso”.

: “Io credo che Luciano non sia venuto a fare il chitarrista ma si sta accompagnando nel modo più semplice. Trovo che canti molto meglio di gente più grande di te… Se proprio non va possiamo anche togliergli la chitarra ma certe cose si possono mettere a posto durante il percorso”. Achille Lauro: riconosce i limiti dell’esibizione ma intravede un grande potenziale artistico da sviluppare.

Il verdetto finale è unanime: quattro sì per Luciano Dattoli, che passa così alla fase successiva del programma.