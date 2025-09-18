18 Settembre 2025
di
All Music Italia
X Factor
Condividi su:
18 Settembre 2025

X Factor 2025: chi è Luciano Dattoli, il 16enne di Matera che ha diviso i giudici con “Dakota”

Il ragazzo è studente del Conservatorio ed è stato protagonista di eventi live a Matera

X Factor di All Music Italia
Luciano Dattoli a X Factor 2025 canta Dakota degli Stereophonics
Condividi su:

X Factor 2025, tra i talenti più giovani che si sono presentati alle audition c’è Luciano Dattoli, 16enne di Matera. Scopriamo chi è il 16enne che ha emozionato la giuria con la sua voce dividendoli però nel momento del commento alla perfomance.

Chi è Luciano Dattoli

Luciano Dattoli, nato e cresciuto a Matera, canta e suona fin da piccolo. Frequenta il Conservatorio Egidio Romualdo Duni della sua città, dove sta affinando la sua formazione musicale.

Tra il 2022 e il 2024 è stato parte del progetto Behind the Saint, duo composto insieme al chitarrista Francesco Stifano, anch’egli studente del Conservatorio. Con i Behind the Saint si è esibito in diversi eventi, tra cui il Capodanno 2023 in piazza San Francesco d’Assisi a Matera davanti a una folla gremita, esperienza replicata anche l’anno successivo nello stesso luogo.

Dal 2025 Luciano Dattoli ha intrapreso un percorso da solista, portando avanti la sua passione per il cantautorato italiano. Sui suoi profili social si possono trovare cover di artisti come Gianluca Grignani, Olly, Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Gazzelle. Non ha ancora pubblicato brani inediti, ma la sua voce e il suo approccio emozionale lo hanno già fatto notare.

Luciano Dattoli a X Factor 2025

Alle audition di X Factor 2025 si presenta con semplicità: “Canto e suono e mi piace tanto…”. Sul palco propone una versione acustica di Dakota degli Stereophonics, accompagnandosi alla chitarra.

Il timbro interessante conquista i giudici, anche se non mancano i dibattiti sulla performance.

  • Francesco Gabbani: “Il timbro è interessante ma la dimensione chitarra e voce non funziona e hai avuto defaillance. Tanto talento che deve essere ancora imbrigliato. Ci sono problemi di volumi che sono alla base del poter stare su un palco e fare un concerto. Per me se vuoi andare avanti la chitarra in questo momento non devi suonarla”.
  • Jake La Furia: “Sei stato bravissimo, mi sono goduto l’emozionalità della musica”.
  • Paola Iezzi: “Io credo che Luciano non sia venuto a fare il chitarrista ma si sta accompagnando nel modo più semplice. Trovo che canti molto meglio di gente più grande di te… Se proprio non va possiamo anche togliergli la chitarra ma certe cose si possono mettere a posto durante il percorso”.
  • Achille Lauro: riconosce i limiti dell’esibizione ma intravede un grande potenziale artistico da sviluppare.

Il verdetto finale è unanime: quattro sì per Luciano Dattoli, che passa così alla fase successiva del programma.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 1

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 2

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 3

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 4

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Fabrizio Moro – testo e significato In un mondo di stronzi 7

Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo "In un mondo di stronzi" tra rabbia e tristezza
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025 8

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”, primo tassello del nuovo progetto tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Date 19 settembre 2025 Giorgia Ernia senza_cri 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Fabrizio Moro, mew, Giorgia, Ernia e senza_cri

Cerca su A.M.I.