Eleonora Domesi a X Factor 2025: energia travolgente con “Gloria” di Patti Smith

X Factor 2025, c’è chi sul palco porta tecnica, chi emozione e chi pura energia. Eleonora Domesi, 22 anni, arriva come un fiume in piena: parla velocissimo, ringrazia tutti e trasforma il palco in un manifesto della sua personalità.

Chi è eleonora domesi

Eleonora Domesi viene da Ancona e si descrive come una ragazza che ha sempre avuto una passione – quasi un’ossessione – per la musica e il canto. L’arte che le ha insegnato ad esprimersi senza paura e a divorare il palco con una presenza naturale.

Oltre alla musica, Eleonora è molto attiva anche sul fronte sociale e politico: partecipa a iniziative di attivismo animalista, collabora con associazioni femministe, si riconosce nei valori del transfemminismo ed è socia della LAV.

È molto attiva anche sui social, dove porta avanti varie campagne di sensibilizzazione legate ai diritti degli animali, all’ambiente e ai temi sociali che le stanno più a cuore. Una giovane voce che vuole unire palco e impegno civile.

eleonora domesi alle audition di X Factor 2025

Alle Audition Eleonora si presenta in maniera esplosiva, parla senza fermarsi tanto da far intervenire Jake. Porta Gloria di Patti Smith. Sul palco sembra posseduta dalla musica, con un timing incredibile che sorprende tutti.

I giudici si dividono:

Francesco Gabbani: Mi sento sballato senza essermi drogato e mi piace come cosa. Canti bene, mi è arrivata un’emozione.

Paola Iezzi: “Mazza” dal punto di vista canoro

Jake La Furia: La mia perplessità è sul lato emotivo, mi affido ai miei colleghi ma io sono chiaro: non me la accollo

Al momento del verdetto arrivano no da Jake e Achille Lauro, tra i fischi del pubblico. Eleonora però sorride: per lei non è una bocciatura, ma la conferma che il palco di X Factor sarebbe stato “troppo limitante” per la sua energia senza confini.

