25 Settembre 2025
di
Anna Ida Cortese
X Factor
Condividi su:
25 Settembre 2025

Eleonora Domesi a X Factor 2025: energia travolgente con “Gloria” di Patti Smith

Dalla passione per il canto all’impegno sociale, ecco sua storia.

X Factor di Anna Ida Cortese
Eleonora Domesi alle Audition di X Factor 2025
Condividi su:

X Factor 2025, c’è chi sul palco porta tecnica, chi emozione e chi pura energia. Eleonora Domesi, 22 anni, arriva come un fiume in piena: parla velocissimo, ringrazia tutti e trasforma il palco in un manifesto della sua personalità.

Chi è eleonora domesi

Eleonora Domesi viene da Ancona e si descrive come una ragazza che ha sempre avuto una passione – quasi un’ossessione – per la musica e il canto. L’arte che le ha insegnato ad esprimersi senza paura e a divorare il palco con una presenza naturale.

Oltre alla musica, Eleonora è molto attiva anche sul fronte sociale e politico: partecipa a iniziative di attivismo animalista, collabora con associazioni femministe, si riconosce nei valori del transfemminismo ed è socia della LAV.
È molto attiva anche sui social, dove porta avanti varie campagne di sensibilizzazione legate ai diritti degli animali, all’ambiente e ai temi sociali che le stanno più a cuore. Una giovane voce che vuole unire palco e impegno civile.

eleonora domesi alle audition di X Factor 2025

Alle Audition Eleonora si presenta in maniera esplosiva, parla senza fermarsi tanto da far intervenire Jake. Porta Gloria di Patti Smith. Sul palco sembra posseduta dalla musica, con un timing incredibile che sorprende tutti.

I giudici si dividono:

Francesco Gabbani: Mi sento sballato senza essermi drogato e mi piace come cosa. Canti bene, mi è arrivata un’emozione.

Paola Iezzi: “Mazza” dal punto di vista canoro

Jake La Furia: La mia perplessità è sul lato emotivo, mi affido ai miei colleghi ma io sono chiaro: non me la accollo

Al momento del verdetto arrivano no da Jake e Achille Lauro, tra i fischi del pubblico. Eleonora però sorride: per lei non è una bocciatura, ma la conferma che il palco di X Factor sarebbe stato “troppo limitante” per la sua energia senza confini.

Immagine reperita in rete, fonte non accertata. L’autore può contattare la redazione per attribuzione o richiesta di rimozione.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 2

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 4

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
album italiani in uscita 2025 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 6

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 9

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 10

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici

Cerca su A.M.I.