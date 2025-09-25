25 Settembre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
X Factor
25 Settembre 2025

X Factor 2025: una scarica di rock con la band dei Black Cats e la loro “Grossi problemi”

X Factor
I Black Cats band italiana rock
X Factor 2025, tra le band che hanno colpito nella terza puntata di audition ci sono i Black Cats con il loro inedito Grossi Problemi. Andiamo a scoprire chi sono e il loro percorso musicale.

Chi sono i Black Cats

I Black Cats sono una band nata a Milano ma con radici diverse: Tommaso Rispo (voce), Matias Ariel (chitarra e voce), Davide (batteria) e Ali (basso, originaria della Bulgaria). Due di loro si conoscono dai tempi del liceo, e una volta arrivati a Milano hanno deciso di suonare insieme, incontrando poi gli altri membri fino a diventare una famiglia.

Si presentano come un’“anarchia pacifista”, una piccola utopia senza frontman definito, dove la responsabilità è condivisa da tutti. Sono persone anche molto spirituali e prima di entrare ins cena recitano insieme il rito buddista spiegando: “La nostra determinazione è sostenuta da questa forte energia spirituale”.

Da mesi girano festival e locali milanesi, descritti nelle presentazioni live con ironia: “Due napoletani, una bulgara e un milanese entrano in un bar… Sono i Black Cats e ti sputeranno in faccia suoni distorti, cazzimma e un po’ di amore”.

Con la musica e la vendita del loro merch sul sito ufficiale portano avanti anche un progetto solidale: il 10% del ricavato dal loro merch è devoluto al sostegno dei gatti randagi di Milano.

L’audizione a X Factor 2025

Contattati sui social direttamente dalla redazione del programma, i Black Cats arrivano a X Factor 2025 con l’inedito Grossi Problemi, un brano diretto e graffiante che unisce rabbia e ironia.

Questi i commenti dei giudici, stupiti, sia in positivo che in negativo, dal fatto che siano due le voci della band:

Jake La Furia: “Il muro del suono mi piace, mi piace l’inedito, mi piace l’attitudine e che cantiate in due. Bravi”.

Paola Iezzi: “Interessante la cosa delle due voci, va calibrata meglio. Mi piacciono molto le donne che suonano il basso e mi è piaciuto il pezzo”.

Achille Lauro: “Ci sono ragazzi giovanissimi impeccabili, noto il carisma, ma ci sono cose da sistemare”.

Francesco Gabbani: “Interessante il fatto che cantiate in due, ma vi consiglio di trovare una formula ben definita con incastri che armonizzano bene insieme. Altrimenti scegliete chi è il cantante”.

Al termine dell’esibizione, per i Black Cats arrivano quattro sì e l’accesso alla fase successiva.

Black Cats – Grossi Problemi, testo

Rovesciami le tue lacrime addosso
E quando scendi di casa
Vedi di non tornare
Mi basteranno un’alba e un tramonto
per dimenticarmi
Voglio dimenticare

Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te

Divertiti ad apparirmi in sogno
Sotto la luna
Non mi puoi disturbare
Metto una grande pietra su di te
Avevo paura
Vederti starci male
Prima si, adesso no
Prima si, dopo no
Prima si, dopo no
Prima si, dopo no
oh yeah

Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te
Grossi problemi per te

All Music Italia

Cerca su A.M.I.