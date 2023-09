Animaux Formidables, glitter, latex e percussioni da paura ecco la loro storia

Gli Animaux Formidables, due figure, una maschile e una femminile, Mr Formidables e Ms Formidables, con maschere da gatto in latex si presentano davanti al pubblico di X Factor 2023, la loro storia è misteriosa proprio e non svelano nulla della loro reale identità. Un progetto unico nel suo genere, pronto a catturare l’attenzione del pubblico.

Animaux Formidables x factor la storia

Animaux Formidables è un duo dal sound garage-fuzz-noise nato nei primi mesi del 2022. Combinando percussioni e chitarra/voce, il duo abbraccia un’estetica musicale essenziale e primitiva, ispirandosi a connotazioni animali e attingendo al fascino del glam, del blues e del rock ‘n roll.

Nel corso del 2022, Animaux Formidables ha fatto il suo ingresso in studio per registrare direttamente su nastro – seguendo l’approccio analogico, una caratteristica distintiva delle produzioni di Marco Fasolo. Questa scelta ha catturato l’essenza grezza e istintiva della loro musica. Il loro primo album s’intitola We are all animals uscito nel 2023

L’AUDIZIONE a X Factor

Un progetto chiaro, due maschere per essere chi desiderano essere… in questo caso animali. Una canzone con un suono di batteria pazzesco (Morgan gli fa i complimenti). Forse sono anche sprecati per X Factor, chissà come sarà il loro percorso all’interno dello show e se arriveranno ai Bootcamp, noi ci auguriamo di si. Intanto hanno passato le audizioni con quattro si.