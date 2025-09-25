A X Factor i Magazzeno, power trio tra ironia, funk e rock demenziale, spopolano con “Milano è piena di figa”

X Factor 2025, a chiudere la terza puntata delle audition ci pensano i Magazzeno, un power trio che porta sul palco un mix di ironia, funk, rock demenziale e disco, e che con il brano cult Milano è piena di figa hanno scatenato la giuria e strappato quattro sì.
Chi sono i Magazzeno
I Magazzeno sono un trio formato da Huge Magazzeno (basso e voce), Matteo Magazzeno (chitarra elettrica) e Simo Magazzeno (batteria). Una band che mescola l’audacia di una party band con l’irriverenza di un gruppo rock demenziale e il groove del funk.
I loro concerti sono veri e propri show, tra costumi bizzarri e travestimenti da supereroi, dove l’ironia diventa il veicolo per affrontare anche temi sociali. Dal 2018 hanno pubblicato singoli come Sculacciami, Il tuo capo è uno stronzo, Domenica e Mantide.
Accanto agli inediti, i Magazzeno hanno fatto parlare di sé per le rivisitazioni irriverenti in chiave disco metal, da Novembre di Giusy Ferreri trasformata in filastrocca fino a Hallelujah di Leonard Cohen rivisitata come Salvatore.
Il loro legame con Milano è così forte che sulla Darsena è comparsa una scritta sull’asfalto che li celebra. Nessuno sa chi l’abbia realizzata.
I Magazzeno a X Factor 2025
La formazione attuale nasce quasi per caso come raccontato durante l’audizione: invitati a suonare in un locale per scambisti, i Magazzeno incontrano lì Rosario, già conosciuto in Darsena con un’altra band. A fine serata, come raccontano loro stessi, “siamo entrati con un batterista e siamo usciti con un altro”. Da quel momento, il trio trova la sua formula definitiva.
Per la loro audizione scelgono di presentare Milano è piena di figa, brano arrivato terzo al festival Sannolo 2025, che con ironia racconta il fascino e le contraddizioni del capoluogo lombardo.
Testo di Milano è piena di figa
Bella Roma con le cupola al tramonto
E Firenze con le statue nelle piazze
COi Venezia coi canali e Francesco Gabbani
Ma Milano eh sì Milano, beh Milano
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Pizza Napoli e la pastiera Amalfitana
Poi Palermo tra stecchiole e arancini
(Si dice arancine!)
E Vicenza con le luci, babbo Natale e i sassi
Ma milano… Milano
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
I commenti dei giudici
Francesco Gabbani: “Pensare che io perdo tempo a cercare di scrivere dei testi che hanno una lettura profonda”.
Jake La Furia: “Io sono grande fan della musica verità, quando la musica ha un messaggio importante che prende nel cuore di tutti, e questo è anche il mio messaggio”.
Achille Lauro e Paola Iezzi confermano la simpatia per il progetto e arrivano quattro sì che portano i Magazzeno alla fase successiva.
