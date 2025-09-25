A X Factor i Magazzeno, power trio tra ironia, funk e rock demenziale, spopolano con “Milano è piena di figa”

X Factor 2025, a chiudere la terza puntata delle audition ci pensano i Magazzeno, un power trio che porta sul palco un mix di ironia, funk, rock demenziale e disco, e che con il brano cult Milano è piena di figa hanno scatenato la giuria e strappato quattro sì.

Chi sono i Magazzeno

I Magazzeno sono un trio formato da Huge Magazzeno (basso e voce), Matteo Magazzeno (chitarra elettrica) e Simo Magazzeno (batteria). Una band che mescola l’audacia di una party band con l’irriverenza di un gruppo rock demenziale e il groove del funk.

I loro concerti sono veri e propri show, tra costumi bizzarri e travestimenti da supereroi, dove l’ironia diventa il veicolo per affrontare anche temi sociali. Dal 2018 hanno pubblicato singoli come Sculacciami, Il tuo capo è uno stronzo, Domenica e Mantide.

Accanto agli inediti, i Magazzeno hanno fatto parlare di sé per le rivisitazioni irriverenti in chiave disco metal, da Novembre di Giusy Ferreri trasformata in filastrocca fino a Hallelujah di Leonard Cohen rivisitata come Salvatore.

Il loro legame con Milano è così forte che sulla Darsena è comparsa una scritta sull’asfalto che li celebra. Nessuno sa chi l’abbia realizzata.

I Magazzeno a X Factor 2025

La formazione attuale nasce quasi per caso come raccontato durante l’audizione: invitati a suonare in un locale per scambisti, i Magazzeno incontrano lì Rosario, già conosciuto in Darsena con un’altra band. A fine serata, come raccontano loro stessi, “siamo entrati con un batterista e siamo usciti con un altro”. Da quel momento, il trio trova la sua formula definitiva.

Per la loro audizione scelgono di presentare Milano è piena di figa, brano arrivato terzo al festival Sannolo 2025, che con ironia racconta il fascino e le contraddizioni del capoluogo lombardo.

Testo di Milano è piena di figa

Bella Roma con le cupola al tramonto

E Firenze con le statue nelle piazze

COi Venezia coi canali e Francesco Gabbani

Ma Milano eh sì Milano, beh Milano

Milano è pieno di figa la la la la la la la

La la la la la la

Milano è pieno di figa la la la la la la la

La la la la la la

Pizza Napoli e la pastiera Amalfitana

Poi Palermo tra stecchiole e arancini

(Si dice arancine!)

E Vicenza con le luci, babbo Natale e i sassi

Ma milano… Milano

Milano è pieno di figa la la la la la la la

La la la la la la

Milano è pieno di figa la la la la la la la

La la la la la la

Milano è pieno di figa la la la la la la la

La la la la la la

Milano è pieno di figa la la la la la la la

La la la la la la

I commenti dei giudici

Francesco Gabbani: “Pensare che io perdo tempo a cercare di scrivere dei testi che hanno una lettura profonda”.

Jake La Furia: “Io sono grande fan della musica verità, quando la musica ha un messaggio importante che prende nel cuore di tutti, e questo è anche il mio messaggio”.

Achille Lauro e Paola Iezzi confermano la simpatia per il progetto e arrivano quattro sì che portano i Magazzeno alla fase successiva.