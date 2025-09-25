25 Settembre 2025
di
All Music Italia
X Factor
Condividi su:
25 Settembre 2025

A X Factor i Magazzeno, power trio tra ironia, funk e rock demenziale, spopolano con “Milano è piena di figa”

X Factor di All Music Italia
I Magazzeno a X Factor 2025
Condividi su:

X Factor 2025, a chiudere la terza puntata delle audition ci pensano i Magazzeno, un power trio che porta sul palco un mix di ironia, funk, rock demenziale e disco, e che con il brano cult Milano è piena di figa hanno scatenato la giuria e strappato quattro sì.

Chi sono i Magazzeno

I Magazzeno sono un trio formato da Huge Magazzeno (basso e voce), Matteo Magazzeno (chitarra elettrica) e Simo Magazzeno (batteria). Una band che mescola l’audacia di una party band con l’irriverenza di un gruppo rock demenziale e il groove del funk.

I loro concerti sono veri e propri show, tra costumi bizzarri e travestimenti da supereroi, dove l’ironia diventa il veicolo per affrontare anche temi sociali. Dal 2018 hanno pubblicato singoli come Sculacciami, Il tuo capo è uno stronzo, Domenica e Mantide.

Accanto agli inediti, i Magazzeno hanno fatto parlare di sé per le rivisitazioni irriverenti in chiave disco metal, da Novembre di Giusy Ferreri trasformata in filastrocca fino a Hallelujah di Leonard Cohen rivisitata come Salvatore.

Il loro legame con Milano è così forte che sulla Darsena è comparsa una scritta sull’asfalto che li celebra. Nessuno sa chi l’abbia realizzata.

I Magazzeno a X Factor 2025

La formazione attuale nasce quasi per caso come raccontato durante l’audizione: invitati a suonare in un locale per scambisti, i Magazzeno incontrano lì Rosario, già conosciuto in Darsena con un’altra band. A fine serata, come raccontano loro stessi, “siamo entrati con un batterista e siamo usciti con un altro”. Da quel momento, il trio trova la sua formula definitiva.

Per la loro audizione scelgono di presentare Milano è piena di figa, brano arrivato terzo al festival Sannolo 2025, che con ironia racconta il fascino e le contraddizioni del capoluogo lombardo.

Testo di Milano è piena di figa

Bella Roma con le cupola al tramonto
E Firenze con le statue nelle piazze
COi Venezia coi canali e Francesco Gabbani
Ma Milano eh sì Milano, beh Milano

Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la

Pizza Napoli e la pastiera Amalfitana
Poi Palermo tra stecchiole e arancini
(Si dice arancine!)
E Vicenza con le luci, babbo Natale e i sassi
Ma milano… Milano

Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la
Milano è pieno di figa la la la la la la la
La la la la la la

I commenti dei giudici

Francesco Gabbani: “Pensare che io perdo tempo a cercare di scrivere dei testi che hanno una lettura profonda”.

Jake La Furia: “Io sono grande fan della musica verità, quando la musica ha un messaggio importante che prende nel cuore di tutti, e questo è anche il mio messaggio”.

Achille Lauro e Paola Iezzi confermano la simpatia per il progetto e arrivano quattro sì che portano i Magazzeno alla fase successiva.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Rose Villain live all’Unipol Forum di Milano per il Radio Trilogy Tour 2025 1

Rose Villain, live per la prima volta al Forum di Assago, presenta il singolo "Bollicine"
Laura Pausini ritorna con La mia storia tra le dita, cover di Grignani 2

Warner Chappell: "la versione di Laura Pausini de La mia storia tra le dita è stata realizzata con tutte le autorizzazioni"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di affermazioni false dagli autori Gianluca Grignani e Massimo Luca 4

Caso La mia storia tra le dita: Warner Chappell accusata di diffamazione aggravata da Grignani e Massimo Luca
New Music Friday 26 settembre – Radio Date settimana 39 tutti i singoli 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 26 settembre 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Levante Niente da dire nuovo singolo 2025 7

Levante: "Niente da dire", un brano che trasforma il silenzio in voce e vulnerabilità in forza
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 8

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 9

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.