Zucchero tour 2026 date concerti stadi

Zucchero “Sugar” Fornaciari annuncia il tour negli stadi italiani BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight, una serie di concerti in programma a luglio 2026. Un ritorno live che celebra i 25 anni di una delle hit più riconoscibili del suo repertorio, Baila (Sexy Thing), oggi disponibile anche in una nuova versione rimasterizzata.

Il tour negli stadi di Zucchero arriva dopo la tournée europea e anticipa nuovi appuntamenti internazionali. Sei date pensate per riportare dal vivo un repertorio che attraversa più generazioni, con una produzione interamente suonata e una band internazionale.

Zucchero tour 2026: le date dei concerti

4 luglio 2026 – Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) – Udine

6 luglio 2026 – Stadio Dall’Ara – Bologna

8 luglio 2026 – Stadio Adriatico – Pescara

11 luglio 2026 – Arena Santa Giuliana – Perugia

14 luglio 2026 – Stadio Franco Scoglio – Messina

16 luglio 2026 – Mura Storiche – Lucca

Il nuovo tour di Zucchero

BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight segna una nuova tappa nel percorso live di Zucchero, che negli ultimi anni ha alternato tour mondiali e grandi eventi in Italia. Il progetto nasce per celebrare uno dei brani simbolo della sua carriera, riportato oggi in una veste aggiornata ma fedele all’originale.

Sul palco una formazione stabile composta da musicisti internazionali, con una struttura di show che punta su esecuzione live, arrangiamenti blues e contaminazioni pop, elementi centrali della sua identità artistica.

Il percorso di Zucchero

Zucchero, all’anagrafe Adelmo Fornaciari, è tra gli artisti italiani con maggiore diffusione internazionale. In carriera ha superato i 60 milioni di dischi venduti, con album come Oro, incenso & birra tra i più rilevanti del catalogo italiano.

Nel tempo ha portato la sua musica in decine di paesi, partecipando a eventi globali e collaborando con artisti come Eric Clapton, Bono, Sting e Luciano Pavarotti. Il suo percorso live include tappe in cinque continenti e grandi venue, dall’Arena di Verona fino a contesti internazionali come Hyde Park e la Royal Albert Hall.

La scaletta del tour BAILA (sexy thing) 25th – Under the Moonlight

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Zucchero, tra cui Baila (Sexy Thing) e altri classici della sua carriera.

La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour negli stadi di Zucchero sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti autorizzati. Le date arrivano dopo la data zero del 15 maggio 2026 al PalaUnical di Mantova, che anticipa anche il successivo tour internazionale.

Foto: Ste Brovetto

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