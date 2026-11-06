Vasco Brondi torna dal vivo nel 2027 con due concerti speciali per celebrare i dieci anni di Terra, l’ultimo album di inediti pubblicato con il progetto Le Luci della Centrale Elettrica.

Il cantautore eseguirà integralmente il disco uscito il 3 marzo 2017, affiancando alle dieci tracce anche altre canzoni del suo repertorio. Gli appuntamenti sono previsti a fine maggio al MI AMI Festival di Milano e il 9 giugno 2027 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I due concerti arrivano mentre Brondi è al lavoro su un nuovo album di inediti e saranno prodotti da Cara Catastrofe, IMARTS e Gibilterra.

Vasco Brondi in concerto nel 2027: date e biglietti

Per il concerto al MI AMI Festival non è ancora stata comunicata la giornata esatta. È invece confermata la data romana del 9 giugno.

Vasco Brondi · Terra, dieci anni Data Città Biglietti Maggio 2027

Data da definire Milano

MI AMI Festival Biglietti 09/06/2027 Roma

Cavea, Auditorium Parco della Musica Biglietti Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia → All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Terra, l’ultimo album delle Luci della Centrale Elettrica

Pubblicato il 3 marzo 2017 per La Tempesta Dischi, Terra è stato il quarto e ultimo album di inediti firmato Le Luci della Centrale Elettrica, il progetto con cui Vasco Brondi aveva esordito nel 2008 e che avrebbe concluso nel 2018.

Dopo Canzoni da spiaggia deturpata, Per ora noi la chiameremo felicità e Costellazioni, il disco ampliava i temi affrontati nei lavori precedenti, passando dalle periferie italiane a una dimensione più ampia, tra migrazioni, confini, paesaggi naturali e vita digitale.

Tra le dieci canzoni figurano A forma di fulmine, Nel profondo Veneto, Iperconnessi, Chakra e Waltz degli scafisti.

Per i concerti del decennale Brondi riprenderà l’intero album, aggiungendo brani pubblicati prima e dopo il 2017.

La formazione che accompagnerà Vasco Brondi

Sul palco con Vasco Brondi ci saranno Federico Dragogna e Andrea Faccioli alle chitarre, Angelo Trabace al pianoforte, Daniela Savoldi al violoncello, Niccolò Fornabaio alle percussioni e Gabriele Lazzarotti al basso.

Dopo la conclusione delle Luci della Centrale Elettrica, Brondi ha continuato a pubblicare musica a proprio nome. Il suo album più recente è Un segno di vita, uscito nel 2024 per Carosello Records. Nel 2026 ha inoltre pubblicato per Einaudi il libro Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte.

La scaletta di Terra: le dieci canzoni dell’album

La scaletta definitiva dei concerti del 2027 non è ancora disponibile. È però confermata l’esecuzione integrale di Terra, che comprende i seguenti brani nell’ordine originale:

A forma di fulmine Qui Coprifuoco Nel profondo Veneto Waltz degli scafisti Iperconnessi Chakra Stelle marine Moscerini Viaggi disorganizzati

L’ordine di esecuzione dal vivo e gli altri brani del repertorio saranno documentati dopo il primo concerto.