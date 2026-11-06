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Vasco Brondi riporta dal vivo “Terra” dieci anni dopo: due concerti a Milano e Roma

L'album del 2017 sarà eseguito integralmente al MI AMI Festival e alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Vasco Brondi, protagonista di due concerti nel 2027 per celebrare i dieci anni dell'album Terra.

Vasco Brondi torna dal vivo nel 2027 con due concerti speciali per celebrare i dieci anni di Terra, l’ultimo album di inediti pubblicato con il progetto Le Luci della Centrale Elettrica.

Il cantautore eseguirà integralmente il disco uscito il 3 marzo 2017, affiancando alle dieci tracce anche altre canzoni del suo repertorio. Gli appuntamenti sono previsti a fine maggio al MI AMI Festival di Milano e il 9 giugno 2027 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I due concerti arrivano mentre Brondi è al lavoro su un nuovo album di inediti e saranno prodotti da Cara Catastrofe, IMARTS e Gibilterra.

Vasco Brondi in concerto nel 2027: date e biglietti

Per il concerto al MI AMI Festival non è ancora stata comunicata la giornata esatta. È invece confermata la data romana del 9 giugno.

Vasco Brondi · Terra, dieci anni
Data Città Biglietti
Maggio 2027
Data da definire		 Milano
MI AMI Festival		 Biglietti
09/06/2027 Roma
Cavea, Auditorium Parco della Musica		 Biglietti

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Terra, l’ultimo album delle Luci della Centrale Elettrica

Pubblicato il 3 marzo 2017 per La Tempesta Dischi, Terra è stato il quarto e ultimo album di inediti firmato Le Luci della Centrale Elettrica, il progetto con cui Vasco Brondi aveva esordito nel 2008 e che avrebbe concluso nel 2018.

Dopo Canzoni da spiaggia deturpata, Per ora noi la chiameremo felicità e Costellazioni, il disco ampliava i temi affrontati nei lavori precedenti, passando dalle periferie italiane a una dimensione più ampia, tra migrazioni, confini, paesaggi naturali e vita digitale.

Tra le dieci canzoni figurano A forma di fulmine, Nel profondo Veneto, Iperconnessi, Chakra e Waltz degli scafisti.

Per i concerti del decennale Brondi riprenderà l’intero album, aggiungendo brani pubblicati prima e dopo il 2017.

La formazione che accompagnerà Vasco Brondi

Sul palco con Vasco Brondi ci saranno Federico Dragogna e Andrea Faccioli alle chitarre, Angelo Trabace al pianoforte, Daniela Savoldi al violoncello, Niccolò Fornabaio alle percussioni e Gabriele Lazzarotti al basso.

Dopo la conclusione delle Luci della Centrale Elettrica, Brondi ha continuato a pubblicare musica a proprio nome. Il suo album più recente è Un segno di vita, uscito nel 2024 per Carosello Records. Nel 2026 ha inoltre pubblicato per Einaudi il libro Una cosa spirituale. Non fare niente e altre forme d’arte.

La scaletta di Terra: le dieci canzoni dell’album

La scaletta definitiva dei concerti del 2027 non è ancora disponibile. È però confermata l’esecuzione integrale di Terra, che comprende i seguenti brani nell’ordine originale:

  1. A forma di fulmine
  2. Qui
  3. Coprifuoco
  4. Nel profondo Veneto
  5. Waltz degli scafisti
  6. Iperconnessi
  7. Chakra
  8. Stelle marine
  9. Moscerini
  10. Viaggi disorganizzati

L’ordine di esecuzione dal vivo e gli altri brani del repertorio saranno documentati dopo il primo concerto.

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