Vasco Brondi Live 2025: Costellazioni, Talismani e Altri Incantesimi

Vasco Brondi, quattro imperdibili live per l’estate 2025: Costellazioni e Altre Cose, Rimini Come Hollywood, Ascoltare gli Alberi e Talismani per Tempi Incerti.

Per l’estate 2025 Vasco Brondi annuncia quattro speciali live, nonché quattro atti unici, ognuno con un proprio titolo, un proprio immaginario e un proprio respiro, che escono dal concetto classico di tour.

Ed ecco che, tra luglio e agosto, in quattro scenari diversi (una scalinata cittadina, un lago di montagna, un anfiteatro tra le colline e un chiostro vicino al mare) il cantautore proporrà forme sempre nuove di incontro tra musica, parole, letture e visioni.

Di fatto, ogni evento sarà il frutto di un’intuizione, di un’urgenza, di una connessione profonda con il tempo e lo spazio che lo ospitano.

Un solo concerto elettrico, tra le stelle e le cose luminose. Un omaggio a Tondelli sulla riviera a 80 anni dalla sua nascita e a 40 anni dall’uscita di Rimini. Un rituale d’altura per ascoltare la voce degli alberi. Una preghiera laica per tempi incerti, tra pianoforte, poesie e chitarre distorte.

Queste le quattro tipologie di live – organizzate da IMARTS e Gibilterra – in programma il 5 e il 29 luglio, il 3 e il 5 agosto, rispettivamente a Peccioli (PI), Rimini, Pontedilegno (BS) e L’Aquila.

