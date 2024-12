Vasco Brondi: fuori a sorpresa due brani del suo album “Costellazioni”, rivisitati da Cosmo e da Whitemary

Vasco Brondi, a due giorni dal suo speciale concerto all’Alcatraz di Milano per festeggiare i 10 anni dall’uscita dell’album “Costellazioni” sorprende i fan con un annuncio inaspettato: fuori due brani del disco, “I destini generali” e “Ti vendi bene“, ri-letti e re-interpretati da Cosmo e Whitemary.

“I dieci anni di Costellazioni mi sono sembrati l’occasione perfetta per chiedere a due artisti, che stimo e ascolto molto, di rileggere a modo loro due canzoni di Costellazioni. Non si tratta di remix, hanno avuto totale carta bianca e libertà di esprimersi e mi hanno colpito realizzando versioni sorprendenti di due canzoni per me importanti.

Con Cosmo le nostre strade si sono incrociate dagli inizi, siamo coetanei, ho sempre ammirato la sua grande libertà artistica e di pensiero, l’evoluzione del suo percorso, il soffio della vita che mette nelle cose che fa.

Whitemary l’ho vista dal vivo al MiAmi di quest’anno e sono rimasto colpito dal campo magnetico che ha creato attorno a sé ipnotizzando il pubblico anche con brani ancora inediti (tra l’altro oggi esce anche il suo disco!).

Li ringrazio tanto, hanno fatto un bellissimo regalo a me e a questo disco che stiamo per festeggiare.” racconta Vasco Brondi.

Fuori per Cara Catastrofe e Gibilterra in collaborazione con 42records, il brano riproposto da Cosmo è disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 novembre, mentre quello di Whitemary da lunedì 2 dicembre, clicca qui per presalvarlo.

Su Ticketone sono disponibili gli ultimi biglietti per lo speciale concerto di Mario Brondi, lunedì 2 dicembre all’Alcatraz di Milano.

