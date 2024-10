Vasco Brondi torna con “Ascoltare Gli Alberi”, brano scritto per i titoli di coda del film “Fiore Mio”

Vasco Brondi, Ascoltare Gli Alberi: significato del testo del nuovo brano

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 25 ottobre, Ascoltare Gli Alberi (Carosello Records) è il brano inedito che Vasco Brondi ha scritto per i titoli di coda di Fiore Mio, il primo film scritto, diretto e interpretato dallo scrittore Paolo Cognetti, che – dopo l’anteprima al Festival dei Popoli di Firenze il prossimo 2 novembre – sarà proiettato nelle sale cinematografiche il 25, 26 e 27 novembre.

Il brano anticipa l’uscita della colonna sonora del film, che sarà disponibile a partire da venerdì 15 novembre in formato vinile, in tiratura limitata e numerata in colore trasparente ghiaccio.

Durante i giorni in cui Fiore Mio sarà in sala, coloro che acquisteranno il vinile, mostrando alla cassa del cinema la mail di conferma dell’acquisto, potranno accedere alla proiezione del film al prezzo ridotto applicato dalla sala (convenzione valida nei cinema aderenti, non comprende eventuali diritti di prevendita).

Vasco Brondi, Ascoltare Gli Alberi: significato del brano

“È una canzone che ho scritto e registrato nel rifugio di Paolo e nei luoghi in cui sono avvenute tutte le riprese. La prima idea mi è proprio venuta mentre camminavo lì, un anno prima che questa canzone servisse. Si era manifestata mentre, seduto vicino a un torrente, lo ascoltavo scorrere, prestando attenzione anche al vento tra gli alberi, e mi sembrava di capire qualcosa di più dei misteri delle nostre esistenze. Dentro c’è il pensiero di Thoureau, ci sono i libri di Stefano Mancuso e le ore e i giorni che negli ultimi anni ho passato in mezzo ai boschi, camminando o rimanendo fermo immobile”.

Vasco Brondi, Ascoltare Gli Alberi: testo del brano

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 25 ottobre.

Foto di copertina di Valentina Sommariva