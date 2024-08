Vasco Brondi, in arrivo una nuova versione di “Meccanismi” con Ariete

Vasco Brondi, Meccanismi feat Ariete: significato del testo del nuovo singolo.

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 23 agosto, Meccanismi feat Ariete è il nuovo singolo di Vasco Brondi (qui la nostra videointervista), estratto dall’album Un Segno di Vita (Carosello Records), con cui il cantautore è tornato a scavare nel profondo, per avvicinarsi al nucleo di noi stessi, vedere cosa succede e condividerlo con gli altri.

“Meccanismi è una canzone d’amore con in sottofondo i rumori della città. Ho pensato ad Ariete per questa collaborazione perché nelle sue canzoni – anche quando sembrano conversazioni intime in letti disfatti – entra il rumore della città o il suo silenzio. In Meccanismi ci sono i cartelli pubblicitari, gli alberi monumentali.

Una persona indecisa tra rifarsi una vita in un piccolo paese o in una città così grande che si vede dallo spazio. Una persona che apre il cuore in tempo record. Jung dice che la più grande allucinazione del genere umano è credere nella separatezza tra gli esseri umani. La protagonista di questa canzone non ci crede. Vive intensamente, apertamente. È stata una gioia condividere questo brano con Ariete, sentirla cantare da vicino mentre registrava, sentire il soffio della vita che mette nelle canzoni”, ha raccontato Vasco Brondi.

Ariete ha poi aggiunto: “Questa canzone l’ho sentita subito mia. Lavorare insieme in studio è stato molto stimolante e la ricchezza di questo nostro incontro è che, al di là della nostra appartenenza a generazioni diverse, riteniamo entrambi fondamentale portare avanti la voce del cantautorato, mettendoci sempre i sentimenti e la faccia”.

VASCO BRONDI, “MECCANISMI” FEAT ARIETE: SIGNIFICATO DEL BRANO

Meccanismi fotografa l’attitudine di chi aziona “i meccanismi del cuore, le leve che tutto fanno sopportare“, raccontando la straordinarietà di chi è capace di scorgere le emozioni più intense nella vita quotidiana, senza paura di viverle a stretto contatto con l’intensità del proprio sentire.

VASCO BRONDI, “MECCANISMI” FEAT ARIETE: TESTO DEL BRANO

Mi hanno detto che cercavi

Cuori in zone militari

Vorrei annegare nell’acqua chiara

Dei tuoi occhi chiari

Mi hanno detto che aspettavi

Verità dai cartelli pubblicitari

Parchi e castelli tra gli annunci dei bilocali

Le braccia tornano ali

E tu azioni i meccanismi del cuore

Le leve che tutto fanno sopportare

Mentre cantando sali per le scale

Spaventerai sempre tutti

Con la tua voglia di vivere

Non riesci a smettere di piangere

Non riesci a smettere di ridere

Mi hanno detto che cercavi

Tesori in zone popolari

Non sembra neanche più mortale

Chi vive tra beni immortali

Mi hanno detto che aspettavi

Apocalissi e prove generali

Il sole tra i rami degli alberi monumentali

Più grandi di cattedrali

E tu azioni i meccanismi del cuore

Le leve che tutto fanno sopportare

Mentre cantando non sai cosa fare

Spaventerai sempre tutti

Con la tua voglia di vivere

Non riesci a smettere di piangere

Non riesci a smettere di ridere

Spaventerai sempre tutti

Con la tua voglia di vivere

Non riesci a smettere di correre

Non riesci a smettere di ridere

In un piccolo paese ricominci dall’inizio

O in una città che si vede dallo spazio

E si vede dallo spazio il tuo sforzo solitario

Spaventerai sempre tutti

Con la tua voglia di vivere

Non riesci a smettere di piangere

Non riesci a smettere di ridere

Spaventerai sempre tutti

Con la tua voglia di vivere

Non riesci a smettere di correre

Non riesci a smettere di ridere

Spaventerai sempre tutti

Ma non me

Spaventerai sempre tutti

Ma non me

Ma non me

Ma non me

Ma non me

Ma non me

