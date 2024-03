Videointervista a Vasco Brondi: “Che il nostro cuore sia senza confini”

Dopo averci descritto il “Paesaggio Dopo la Battaglia“, Vasco Brondi torna a scavare nel profondo – avvicinandosi al proprio nucleo per vedere cosa succede e poi condividerlo con gli altri – e proprio lì scorge “Un Segno di Vita” (Carosello Records), che è anche il titolo del suo nuovo album di inediti: un disco necessario, in cui si possono scorgere tanti fuochi, che possono distruggere o illuminare, bruciare o scaldare.

“Questo disco è pieno di fuochi: fuochi di segnalazione di una vita di passaggio, incendi nei boschi e nei cuori, fuochi da custodire che bruciano e illuminano. Il fuoco ci ha cambiati quando i nostri lontani antenati umani hanno in qualche modo imparato a gestirlo. Ha cambiato il nostro corpo, le nostre mascelle, i nostri denti, lo spazio nel nostro cranio, la forma delle nostre tane”.

Scritto da Vasco Brondi, “Un Segno di Vita” è un disco figlio della volontà di raccontare la contemporaneità, senza però dimenticare la scintilla di eternità custodita nelle piccole cose, quelle che conosciamo meglio.

E di questo parla anche il “Piccolo Manuale di Pop Impopolare“, disponibile insieme all’album nelle due diverse edizioni limitate (CD e Vinile).

Si tratta di un libro di avventure che ruotano attorno alla scrittura e alle registrazioni, tra viaggi, concerti, incontri e riflessioni. Un vero e proprio romanzo di formazione, ma di un disco. Una sorta di diario di bordo che raccoglie tutto quello che è esondato dalle canzoni.

“UN SEGNO DI VITA”, VIDEOINTERVISTA A VASCO BRONDI

Ciò che vorresti smettere di cercare in “Vista Mare” è la verità che ti ha condotto “Fuori Città“?

In quest’epoca – in cui c’è una corsa senza fine e senza senso, di necessità in necessità, di bisogno in bisogno e di ambizione in ambizione – credo sia interessante darsi pace.

Poi, mi rendo conto che quella di continuare a cercare è un po’ la mia vocazione. Quando trovi qualcosa, però, almeno goditela, fermati un secondo e sii contento. Lo smettere di cercare consiste proprio in questo: nel ricordarsi, ogni tanto, di darsi pace.

Per quanto riguarda “Fuori Città“, invece, quando mi blocco, spesso mi ripeto: “Ok Vasco, nel dubbio, per proseguire a scrivere dì la verità e vedrai che qualcosa succederà“.

Credo infatti che le canzone siano un po’ degli esperimenti con la verità, e forse lo sono anche le nostre vite. Certamente, “fuori città” è un po’ più facile andare incontro alla verità.

“UN SEGNO DI VITA”, INSTORE TOUR: LE DATE

15 marzo – Milano ore 18.30 @ Feltrinelli Piazza Piemonte con Carlotta Sanzogni

16 marzo – Roma ore 18.00 @ Feltrinelli Via Appia Nuova con Sandro Veronesi

17 marzo – Firenze ore 16.30 @ Feltrinelli Piazza della Repubblica con Simona Baldanzi

18 marzo – Torino ore 21.00 @ Circolo dei Lettori con Max Casacci

19 marzo – Bologna ore 18.00 @ Galleria Acquaderni con Lodo Guenzi

20 marzo – Verona ore 18.30 @ Feltrinelli Via IV Spade con Nicolò Vincenzi

21 marzo – Ferrara ore 19.00 @ Sala Estense con Martino Gozzi

VASCO BRONDI: LE DATE DEL TOUR

5 aprile – LIVORNO @ The Cage // SOLD OUT

11 aprile – RONCADE @ New Age

12 aprile – BOLOGNA @ Estragon // SOLD OUT

14 aprile – MILANO @ Magazzini Generali // SOLD OUT

16 aprile – ROMA @ Largo Venue // SOLD OUT

17 aprile – ROMA @ Largo Venue // SOLD OUT

18 aprile – NAPOLI @ Duel Club

19 aprile – COSENZA @ Unical

24 aprile – SENIGALLIA @ Mamamia

26 aprile – PERUGIA @ Urban

4 maggio – BOLOGNA @ Estragon

7 maggio – TORINO @ Hiroshima // SOLD OUT

8 maggio – MILANO @ Magazzini Generali // SOLD OUT

9 maggio – MILANO @ Magazzini Generali

Foto a cura di Valentina Sommariva