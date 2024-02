“Illumina tutto” è il nuovo singolo di Vasco Brondi che anticipa album, instore e tour

Vasco Brondi in attesa dell’uscita del nuovo disco di inediti, “Un segno di vita“, lancia un nuovo estratto dal disco… “Illumina tutto“.

Il nuovo progetto discografico del cantautore precedentemente conosciuto come Le Luci della Centrale Elettrica arriverà a tre anni di distanza dall’ultimo disco.

In “Un segno di vita“, fuori dal 15 marzo per Carosello Records, Brondi si racconta anche attraverso un libro, “Piccolo manuale di pop impopolare”, che sarà contenuto nelle edizioni limitate di vinile e CD.

Un libro di avventure che ruotano attorno alla scrittura e alle registrazioni, tra viaggi, concerti, incontri, riflessioni. Un vero e proprio romanzo di formazione ma di un disco, un diario di bordo che raccoglie tutto quello che è esondato dalle canzoni.

Per presentare il disco l’artista sarà impegnato in una serie di date instore in cui sarà accompagnato da diversi professionisti che lo aiuteranno a raccontare il progetto.

15 marzo ore 18:30 con Carlotta Sanzogni presso Feltrinelli Piazza Piemonte

16 marzo ore 18 Roma con Sandro Veronesi alla Feltrinelli Via Appia Nuova

17 marzo ore 16:30 Firenze con Simona Baldanzi presso alla Feltrinelli Piazza della Repubblica

18 marzo ore 21 Torino con Max Casacci presso il Circolo dei Lettori

19 marzo ore 18 Bologna con Lodo Guenzi presso la Galleria Acquaderni

20 marzo opre 18:30 Verona con Nicolò Vincenzi alla Feltrinelli Via IV Spade

21 marzo ore 19 Ferrara con Martino Gozzi presso la Sala Estense

Il nuovo album “Un segno di vita” è disponibile in quattro formati fisici, tra cui due edizioni limitate che includono il libro “Piccolo manuale di pop impopolare” : CD, vinile, CD con libro, vinile con libro. Qui il pre-order del vinile e qui per il cd. (In qualità di Affiliato Amazon il nostro sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei)

Vasco Brondi Illumina tutto

In attesa del disco arriva in radio e sulle piattaforme digitali l’1 marzo “Illumina tutto” un brano che vive di umanità ed empatia. La canzone segue il fil rouge del disco, nel quale un elemento ricorrente è il fuoco, che brucia, ma può anche fare luce e illuminare soprattutto i tempi bui.

Ecco come lo racconta Vasco Brondi:

“Illumina tutto è un credo, uno strano credo, ma ognuno ha il suo. È la storia di qualcuno che parte con tutti pronostici contro e un fuoco dentro che brucia ma illumina tutto. Di qualcuno che grida ‘Arrivano i nostri’ anche se poi non arrivano i nostri.

C’è il mondo al di là degli schermi, la vita e la morte dei santi, il risveglio improvviso dei vulcani. La fame e la sete di vita. L’amore, gli archi e le chitarre distorte”

I LIVE

Con sette date già sold out, Vasco Brondi questa primavera sarà live nei club con un tour organizzato e prodotto da IMARTS – International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management.

5 aprile – LIVORNO @ The Cage // SOLD OUT

11 aprile – RONCADE @ New Age

12 aprile – BOLOGNA @ Estragon // SOLD OUT

14 aprile – MILANO @ Magazzini Generali // SOLD OUT

16 aprile – ROMA @ Largo Venue // SOLD OUT

17 aprile – ROMA @ Largo Venue // SOLD OUT

18 aprile – NAPOLI @ Duel Club

19 aprile – COSENZA @ Unical

24 aprile – SENIGALLIA @ Mamamia

26 aprile – PERUGIA @ Urban

4 maggio – BOLOGNA @ Estragon

7 maggio – TORINO @ Hiroshima // SOLD OUT

8 maggio – MILANO @ Magazzini Generali // SOLD OUT

9 maggio – MILANO @ Magazzini Generali