Tredici Pietro torna live con il Non guardare + giù tour 2026

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Uomo che cade, Tredici Pietro torna dal vivo con il Non guardare + giù tour 2026, una serie di concerti nei club italiani in programma nel mese di maggio.
Il tour, prodotto e organizzato da Trident Music, toccherà otto città e porterà sul palco i brani dell’ultimo progetto discografico Non guardare + giù, l’edizione speciale dell’album uscita il 27 febbraio per Sony Music / Epic.
Non guardare + giù tour 2026
Il tour è prodotto da Trident Music vincitrice, tra l’altro, di un bando SIAE Per Chi Crea 2025 per la produzione del tour 2026 dell’artista.
La tournée partirà il 5 maggio da Nonantola e attraverserà alcune delle principali città italiane.
- 5 maggio 2026 – Nonantola (MO), Vox Club
- 6 maggio 2026 – Milano, Alcatraz
- 9 maggio 2026 – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia
- 11 maggio 2026 – Napoli, Casa della Musica
- 12 maggio 2026 – Roma, Atlantico Live
- 17 maggio 2026 – Brescia, Teatro Clerici
- 18 maggio 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
- 20 maggio 2026 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
Il progetto discografico Non guardare + giù
Durante il tour Tredici Pietro porterà sul palco i brani di Non guardare + giù, il progetto discografico che mostra una fase più consapevole del suo percorso artistico e che lascia spazio alla sperimentazione tra rap, R&B e cantautorato.
La versione deluxe dell’album include anche La fretta e il brano sanremese Uomo che cade, con cui l’artista ha partecipato per la prima volta al Festival.
Il disco ha debuttato nella top 10 della classifica FIMI, confermando la crescita del progetto musicale di Tredici Pietro.