I Tamango portano la Rampallonata 2026 in quattro città italiane. Il collettivo piemontese, arrivato al primo album dopo aver costruito una community di oltre 128mila follower, ha scelto ancora una volta gli stadi di periferia per i suoi concerti: campi di quartiere e strutture sportive locali, lontano dai circuiti tradizionali. Le date del tour, tutte a luglio, toccano Torino, Milano, Bologna e Roma.

Tutto è autoprodotto, dai brani ai costumi fino all’organizzazione delle date, e i biglietti si acquistano soltanto sul sito del collettivo, senza passare dai grandi circuiti di vendita.

Tamango concerti 2026: le date della Rampallonata

Tamango · Rampallonata 2026 Data Città 4 lug 2026 Torino

Stadio Colletta 11 lug 2026 Milano

Stadio Carassai 18 lug 2026 Bologna

Stadio Pier Paolo Bonori 25 lug 2026 Roma

Stadio Antonio Nori

Il nuovo tour dei Tamango

La Rampallonata è arrivata alla seconda edizione, dopo il debutto della scorsa estate, e accompagna l’uscita del primo album del collettivo, t’amango, pubblicato il 12 giugno 2026.

Non è un concerto tradizionale. Lo spettacolo dura circa tre ore e mette insieme musica, teatro, danza e performance, con cinque cambi di scenografia realizzati a mano dal collettivo e decine di cambi d’abito. Sul palco si alternano diverse decine di persone tra musicisti, attori, ballerini e scenografi.

La scelta degli stadi di periferia è dichiaratamente polemica verso i grandi impianti. Nei loro racconti social i Tamango contrappongono gli stadi del centro città, dove tutto luccica, ai campi di provincia dove il prato è irregolare e non c’è nulla di comodo, ma dove, sostengono, si dimostra il vero talento.

Il percorso dei Tamango

Nati nella provincia torinese da un’idea di Marcello Maida, Federico Anello e Alberto Tirelli, ex compagni di liceo, i Tamango sono cresciuti fino a diventare un collettivo che coinvolge oltre trenta persone tra musicisti, creativi e collaboratori.

La particolarità del loro percorso è che la community è arrivata prima del disco: quando il primo album è uscito, il collettivo contava già oltre 128mila follower, costruiti fuori dai percorsi tradizionali dell’industria.

Approfondimento: Chi sono davvero i Tamango e come hanno costruito la loro community.

Biglietti e prevendite

I biglietti della Rampallonata 2026 non passano dai circuiti di vendita tradizionali. Si acquistano direttamente sul sito ufficiale dei Tamango e, in alcuni casi, al bar del campo che ospita il concerto. Il prezzo si aggira intorno ai 15 euro ed è previsto anche l’utilizzo del bonus cultura.

Una scelta che il collettivo rivendica come parte della propria identità: fare tutto da soli, per non dover dipendere da nessuno.