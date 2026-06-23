Tamango non è il classico gruppo emergente. Il collettivo nato nella provincia torinese ha pubblicato il 12 giugno il suo primo album, t’amango, ma sui social può già contare su una community di oltre 128mila follower.

Un risultato costruito prima ancora dell’esordio discografico e che oggi accompagna l’uscita del disco e l’annuncio della Rampallonata 2026, un tour indipendente negli stadi di periferia di quattro città italiane.

Chi sono i Tamango

I Tamango sono un collettivo artistico fondato da Marcello Maida, Federico Anello e Alberto Tirelli, ex compagni di liceo della provincia torinese.

Nel tempo il progetto si è allargato fino a coinvolgere oltre trenta persone tra musicisti, creativi e collaboratori che partecipano agli aspetti artistici e organizzativi dell’attività del gruppo.

Da 128mila follower al primo album

La particolarità del caso Tamango è che il primo album arriva dopo una lunga fase di crescita della community. Mentre molti artisti costruiscono il proprio pubblico partendo dalle pubblicazioni discografiche, il collettivo piemontese ha seguito il percorso opposto.

t’amango, pubblicato il 12 giugno, raccoglie dodici brani sviluppati negli ultimi anni e mai usciti ufficialmente. Un lavoro che rappresenta il debutto discografico del progetto, ma non il suo punto di partenza.

Scorrendo la lista dei follower del profilo social del collettivo si trovano artisti, autori e produttori appartenenti a mondi musicali diversi tra loro. Un segnale che racconta una visibilità cresciuta anche dentro l’ambiente musicale indipendente e professionale.

La Rampallonata 2026 negli stadi di periferia

Per presentare il nuovo album, i Tamango hanno annunciato la Rampallonata 2026, un tour autoprodotto che toccherà quattro città italiane durante il mese di luglio.

Data Location Città 4 luglio 2026 Stadio Colletta Torino 11 luglio 2026 Stadio Carassai Milano 18 luglio 2026 Stadio Pier Paolo Bonori Bologna 25 luglio 2026 Stadio Antonio Nori Roma

La scelta degli “stadi di periferia” è uno degli elementi più riconoscibili dell’identità del collettivo. Non grandi impianti sportivi, ma campi e strutture locali trasformati in luoghi d’incontro per una comunità che si è sviluppata attorno al progetto negli ultimi anni.

Tamango, un caso indipendente da osservare

Che i Tamango siano ancora un gruppo emergente o abbiano già superato quella definizione è una questione aperta. Da una parte c’è un primo album appena pubblicato, dall’altra una base di oltre 128mila follower e una rete di sostenitori costruita prima del debutto discografico.

Il collettivo piemontese rappresenta uno dei casi più particolari emersi negli ultimi mesi nella scena indipendente italiana: un progetto cresciuto fuori dai percorsi tradizionali e arrivato al primo album con una comunità già consolidata alle spalle.