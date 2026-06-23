23 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
23 Giugno 2026

Tamango, da fenomeno social indipendente alla Rampallonata negli stadi di periferia

Oltre 128mila follower, un primo album appena uscito e un tour negli stadi di periferia: chi sono i Tamango.

News di Oriana Meo
I Tamango, collettivo musicale piemontese da oltre 128mila follower, presentano il primo album t'amango e il tour Rampallonata 2026.
Condividi su:

Tamango non è il classico gruppo emergente. Il collettivo nato nella provincia torinese ha pubblicato il 12 giugno il suo primo album, t’amango, ma sui social può già contare su una community di oltre 128mila follower.

Un risultato costruito prima ancora dell’esordio discografico e che oggi accompagna l’uscita del disco e l’annuncio della Rampallonata 2026, un tour indipendente negli stadi di periferia di quattro città italiane.

Chi sono i Tamango

I Tamango sono un collettivo artistico fondato da Marcello Maida, Federico Anello e Alberto Tirelli, ex compagni di liceo della provincia torinese.

Nel tempo il progetto si è allargato fino a coinvolgere oltre trenta persone tra musicisti, creativi e collaboratori che partecipano agli aspetti artistici e organizzativi dell’attività del gruppo.

Da 128mila follower al primo album

La particolarità del caso Tamango è che il primo album arriva dopo una lunga fase di crescita della community. Mentre molti artisti costruiscono il proprio pubblico partendo dalle pubblicazioni discografiche, il collettivo piemontese ha seguito il percorso opposto.

t’amango, pubblicato il 12 giugno, raccoglie dodici brani sviluppati negli ultimi anni e mai usciti ufficialmente. Un lavoro che rappresenta il debutto discografico del progetto, ma non il suo punto di partenza.

Scorrendo la lista dei follower del profilo social del collettivo si trovano artisti, autori e produttori appartenenti a mondi musicali diversi tra loro. Un segnale che racconta una visibilità cresciuta anche dentro l’ambiente musicale indipendente e professionale.

La Rampallonata 2026 negli stadi di periferia

Per presentare il nuovo album, i Tamango hanno annunciato la Rampallonata 2026, un tour autoprodotto che toccherà quattro città italiane durante il mese di luglio.

Data Location Città
4 luglio 2026 Stadio Colletta Torino
11 luglio 2026 Stadio Carassai Milano
18 luglio 2026 Stadio Pier Paolo Bonori Bologna
25 luglio 2026 Stadio Antonio Nori Roma

La scelta degli “stadi di periferia” è uno degli elementi più riconoscibili dell’identità del collettivo. Non grandi impianti sportivi, ma campi e strutture locali trasformati in luoghi d’incontro per una comunità che si è sviluppata attorno al progetto negli ultimi anni.

Tamango, un caso indipendente da osservare

Che i Tamango siano ancora un gruppo emergente o abbiano già superato quella definizione è una questione aperta. Da una parte c’è un primo album appena pubblicato, dall’altra una base di oltre 128mila follower e una rete di sostenitori costruita prima del debutto discografico.

Il collettivo piemontese rappresenta uno dei casi più particolari emersi negli ultimi mesi nella scena indipendente italiana: un progetto cresciuto fuori dai percorsi tradizionali e arrivato al primo album con una comunità già consolidata alle spalle.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 1

Geolier Stadi 2026: date del tour, scaletta e ospiti dei concerti
Ultimo, grafica del brano Avevamo cent'anni con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 2

Ultimo, Avevamo cent'anni: testo e significato del brano dal nuovo album
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 3

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 4

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 5

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Ultimo, copertina del singolo Il giorno che aspettavo con il simbolo dell'infinito 6

Ultimo, Il giorno che aspettavo: testo e significato della title track del nuovo album
Ultimo, grafica del brano Ci siamo detti tutto con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 7

Ultimo, Ci siamo detti tutto: testo e significato del brano che chiude l'album
Modà tour estate 2026 date e biglietti con Bianca Atzei special guest 8

Modà, parte il tour estivo con Bianca Atzei ospite in tutte le date
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 9

Fulminacci all’aperto 2026: date dei concerti e scaletta del tour estivo
Tommaso Paradiso nella foto promozionale del singolo Agitare coca cola in uscita a giugno 2026 10

Tommaso Paradiso, in “Agitare coca cola” un'infatuazione estiva tra social e nostalgia

Cerca su A.M.I.