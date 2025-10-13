Marco Mengoni continua il suo viaggio europeo con un live monumentale: la scaletta completa del tour “Live in Europe 2025”

Marco Mengoni ha acceso ieri sera, con un scaletta ricca di hit, l’Unipol Forum di Milano. La prima delle quattro date completamente sold out del suo Live in Europe 2025.

Si tratta di un tour monumentale che celebra 16 anni di carriera e segna il ritorno dell’artista nei palazzetti italiani e nelle principali città europee.

Marco Mengoni Live in Europe 2025: il ritorno nei palazzetti e in Europa

Dopo il successo del tour negli stadi, che ha registrato oltre mezzo milione di spettatori e il grande evento al Circo Massimo, Marco Mengoni torna con uno spettacolo che fonde musica, teatro e arti visive. Live in Europe 2025 – prodotto e organizzato da Live Nation – comprende 33 concerti, di cui 21 in Italia e 12 in Europa, quasi tutti già sold out: tra questi le quattro date di Milano, le tre di Firenze, le due di Pesaro, la prima di Eboli e le quattro di Roma, oltre a Parigi e Londra.

“Questo tour sono io, la mia esperienza, la mia visione del mondo, ciò che ho imparato negli anni: la vita è un necessario processo di decostruzione per ricostruire” racconta Mengoni, che ha curato personalmente ogni dettaglio dello show.

Il concept teatrale di Live in Europe 2025

L’idea nasce dalla struttura della tragedia greca, suddivisa in sei capitoli – Prologo, Parodo, Episodi, Stasimi, Esodo e Catarsi – per raccontare i cicli di crollo e rinascita che attraversano la vita umana. Le scenografie, curate da Simona Muti e il team di Ombra, si trasformano in un grande spazio teatrale, tra luci dinamiche, simbolismi e figure coreografiche.

Sei performer, diretti da Daniele Sibilli, rappresentano le emozioni umane – rabbia, gioia, paura, tristezza, sorpresa, perdono – in un racconto visivo che accompagna il viaggio interiore di Mengoni e del suo pubblico. Ogni elemento visivo, dal microfono decorato a mano ai costumi disegnati con Nick Cerioni, contribuisce a costruire un’esperienza immersiva.

La band e la produzione

Sul palco con Marco Mengoni una band di 13 elementi e 6 performer. Tra i musicisti, Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia e Massimo Colagiovanni (chitarre), Benjamin Ventura (tastiere), Davide Sollazzi (batteria), Moris Pradella (cori e chitarra acustica), Ambra Michelangeli (viola), Francesco Chimenti (violoncello), Beppe Scardino (sax e flauto), Mirko Cisilino (tromba e synth).

La direzione musicale è firmata da Marco Mengoni con Giovanni Pallotti e Francesco Fugazza.

La regia è di Cristian Biondani, con light design di Jordan Babev e Davide Pedrotti.

Anche nel 2025 Marco Mengoni rinnova la collaborazione con WAMI, portando 10 milioni di litri d’acqua potabile in Sri Lanka, continuando un progetto che ha già garantito oltre 46 milioni di litri in diversi paesi.

Cliccate in basso su continua per scoprire la scaletta del concerto di Marco Mengoni e le prossime date di Live in Europe 2025.