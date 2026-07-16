Savana Funk proseguono il tour estivo 2026 con quattordici concerti tra Italia, Svizzera e Regno Unito. Il calendario accompagna dal vivo l’album Behind The Eyes e si arricchisce con le nuove date di Modena e Fabriano.
Dopo la partenza del 15 luglio a Offida, il tour attraverserà festival, rassegne e club fino al concerto del 10 ottobre al Folklore Hoxton di Londra. Tra gli appuntamenti italiani figurano Suoni di Marca, Color Fest, Hiroshima Sound Garden e il Magnolia di Milano.
Savana Funk concerti 2026: le date del tour estivo
|Data
|Città
|Biglietti
|15 lug 2026
|Offida (AP)
BAF Festival
|17 lug 2026
|Putignano (BA)
Coopera Village
|18 lug 2026
|Lugano
Blues to Bop
|Estero
|19 lug 2026
|Villa di Serio (BG)
Rock sul Serio
|22 lug 2026
|Treviso
Suoni di Marca
|24 lug 2026
|Boretto (RE)
Lido Po
|26 lug 2026
|Modena
Orto Sonoro Festival
|1 ago 2026
|Monteriggioni (SI)
Monteriggioni Estate 2026
|7 ago 2026
|Schaffhausen
Openair Pool Rules
|Estero
|19 ago 2026
|Fabriano (AN)
Fabrijazz with Groovefingers
|21 ago 2026
|Giais (PN)
Giais on the Rocks
|12 set 2026
|Torino
Hiroshima Sound Garden
|13 set 2026
|Milano
Magnolia
|10 ott 2026
|Londra
Folklore Hoxton
|Estero
Il tour estivo dei Savana Funk
Il calendario arriva dopo il tour nei club e porta i Savana Funk nei festival e nelle rassegne estive. Le tappe di Modena, il 26 luglio, e Fabriano, il 19 agosto, sono le ultime aggiunte alla tournée.
Il concerto ruota attorno al repertorio della band e ai brani di Behind The Eyes, pubblicato nel febbraio 2026. Il disco introduce anche tre tracce cantate nel suono del trio, costruito tra funk, rock, blues e musica africana.
Dieci anni di concerti tra Italia ed Europa
I Savana Funk si sono formati a Bologna nel 2015 e hanno costruito il proprio percorso soprattutto attraverso l’attività dal vivo. La formazione comprende Aldo Betto alla chitarra, Blake C. S. Franchetto al basso e Youssef Ait Bouazza alla batteria.
Negli anni hanno suonato al Jova Beach Party, allo Sziget Festival e al Firenze Rocks, dove nel 2022 hanno aperto il concerto dei Red Hot Chili Peppers. Nel 2023 hanno inoltre portato in tour il progetto realizzato con Willie Peyote.
La dimensione internazionale è proseguita nel 2025 con concerti in Europa e Indonesia. Nel giugno 2026 la band si è esibita anche al Theatre Royal Drury Lane di Londra durante il London Jazz Festival.
Biglietti e prevendite
Le informazioni sui biglietti e sulle modalità di accesso sono gestite dai singoli festival, dalle venue e dagli organizzatori locali.