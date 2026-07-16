Savana Funk proseguono il tour estivo 2026 con quattordici concerti tra Italia, Svizzera e Regno Unito. Il calendario accompagna dal vivo l’album Behind The Eyes e si arricchisce con le nuove date di Modena e Fabriano.

Dopo la partenza del 15 luglio a Offida, il tour attraverserà festival, rassegne e club fino al concerto del 10 ottobre al Folklore Hoxton di Londra. Tra gli appuntamenti italiani figurano Suoni di Marca, Color Fest, Hiroshima Sound Garden e il Magnolia di Milano.

Savana Funk concerti 2026: le date del tour estivo

SAVANA FUNK · TOUR ESTIVO 2026 Data Città Biglietti 15 lug 2026 Offida (AP)

BAF Festival 17 lug 2026 Putignano (BA)

Coopera Village 18 lug 2026 Lugano

Blues to Bop Estero 19 lug 2026 Villa di Serio (BG)

Rock sul Serio 22 lug 2026 Treviso

Suoni di Marca 24 lug 2026 Boretto (RE)

Lido Po 26 lug 2026 Modena

Orto Sonoro Festival 1 ago 2026 Monteriggioni (SI)

Monteriggioni Estate 2026 7 ago 2026 Schaffhausen

Openair Pool Rules Estero 19 ago 2026 Fabriano (AN)

Fabrijazz with Groovefingers 21 ago 2026 Giais (PN)

Giais on the Rocks 12 set 2026 Torino

Hiroshima Sound Garden 13 set 2026 Milano

Magnolia 10 ott 2026 Londra

Folklore Hoxton Estero

Il tour estivo dei Savana Funk

Il calendario arriva dopo il tour nei club e porta i Savana Funk nei festival e nelle rassegne estive. Le tappe di Modena, il 26 luglio, e Fabriano, il 19 agosto, sono le ultime aggiunte alla tournée.

Il concerto ruota attorno al repertorio della band e ai brani di Behind The Eyes, pubblicato nel febbraio 2026. Il disco introduce anche tre tracce cantate nel suono del trio, costruito tra funk, rock, blues e musica africana.

Dieci anni di concerti tra Italia ed Europa

I Savana Funk si sono formati a Bologna nel 2015 e hanno costruito il proprio percorso soprattutto attraverso l’attività dal vivo. La formazione comprende Aldo Betto alla chitarra, Blake C. S. Franchetto al basso e Youssef Ait Bouazza alla batteria.

Negli anni hanno suonato al Jova Beach Party, allo Sziget Festival e al Firenze Rocks, dove nel 2022 hanno aperto il concerto dei Red Hot Chili Peppers. Nel 2023 hanno inoltre portato in tour il progetto realizzato con Willie Peyote.

La dimensione internazionale è proseguita nel 2025 con concerti in Europa e Indonesia. Nel giugno 2026 la band si è esibita anche al Theatre Royal Drury Lane di Londra durante il London Jazz Festival.

Biglietti e prevendite

Le informazioni sui biglietti e sulle modalità di accesso sono gestite dai singoli festival, dalle venue e dagli organizzatori locali.