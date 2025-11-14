Salmo porta il Lebonski Park in Sardegna: all’Ippodromo di Arzachena il primo maxi evento dell’estate 2026

Mentre il World Tour 2025 continua a inanellare sold out tra Europa e Stati Uniti, Salmo guarda già al nuovo anno e annuncia quello che si candida a essere uno dei maxi eventi della prossima estate: il Lebonski Park. Un ritorno nella sua Sardegna che profuma di festa lunga un giorno e di un format ormai riconoscibile dopo il successo della prima edizione.

Dopo la data-evento da 40.000 persone a Fiera Milano Live, che due mesi fa ha ribadito la sua capacità di muovere pubblico come pochi altri in Italia, Salmo porta il suo parco divertimenti musicale in una location del tutto inedita: sabato 25 luglio 2026 all’Ippodromo di Arzachena (SS), una struttura pronta a essere inaugurata proprio con questo evento. Il live è prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360.







Lebonski Park: il ritorno a casa di Salmo

Il rapper gioca in casa e si prepara a trasformare l’Ippodromo di Arzachena in un grande parco a tema, ancora più esteso e spettacolare rispetto alla versione che ha conquistato il pubblico milanese. La formula resta quella che i fan hanno già sperimentato: un’esperienza totale costruita come un vero luna park, dove la musica è solo una parte del viaggio.

Il Lebonski Park 2026 crescerà in dimensioni e contenuti, con attrazioni e attività comprese nel prezzo del biglietto fin dal primo pomeriggio. Ci sarà la ruota panoramica, gli scivoli giganti, il derby con cavalli, i tori meccanici, gli autoscontri, aree food & chill e molte altre attività pensate per preparare il pubblico allo show vero e proprio.

Quando Salmo salirà sul palco, saranno le note di “RANCH” – il suo ultimo album certificato Disco di Platino – ad aprire la scaletta, affiancate dai brani simbolo di una carriera che oggi conta 77 Dischi di Platino e 50 Dischi d’Oro.

Un parco che rimarrà aperto 30 giorni

La novità più sorprendente è che il divertimento non finirà il 25 luglio: per vivere ancora più a lungo l’atmosfera del Lebonski Park, il parco a tema rimarrà aperto per i 30 giorni successivi, trasformando l’ippodromo in una destinazione estiva completamente nuova per la zona.

Un progetto ambizioso, che punta a unire musica, esperienza e territorio in un format collaudato e ampliato, in perfetto stile Salmo.

Foto di Giuseppe Antonelli