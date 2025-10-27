27 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
27 Ottobre 2025

Ron e Peppe Vessicchio insieme in tour nel 2026 con “Ecco che incontro l’anima”: un viaggio orchestrale nella musica d’autore

Il nuovo spettacolo nei teatri italiani partirà da Modena

Tour di All Music Italia
Ron Peppe Vessicchio tour 2026 Ecco che incontro l’anima
Condividi su:

Ron e Peppe Vessicchio tornano insieme per un nuovo progetto che profuma di eleganza e memoria. Si intitola Ecco che incontro l’anima ed è il tour teatrale che unirà, per la prima volta, la voce e le canzoni di Ron agli arrangiamenti e alla direzione d’orchestra del Maestro Vessicchio.

La partenza è fissata per il 27 marzo 2026 dal Teatro Comunale di Carpi (Modena).

Ron e Peppe Vessicchio insieme: nasce “Ecco che incontro l’anima”

Un incontro raro tra due figure che, ognuna a suo modo, hanno segnato la musica italiana. Ron con il suo repertorio d’autore e una voce che attraversa generazioni; Vessicchio con l’inconfondibile sensibilità di chi ha saputo dare un suono a decenni di canzoni e festival.

Il tour “Ecco che incontro l’anima” nasce come un viaggio teatrale tra parole e orchestrazioni, in cui i brani di Ron vengono riletti con nuovi arrangiamenti firmati da Peppe Vessicchio. Sul palco, un ensemble orchestrale completo e la voglia di restituire al pubblico la dimensione più autentica dell’incontro tra voce e orchestra.

Le prime date del tour

La produzione è firmata IMARTS. Queste le prime tappe annunciate, a cui presto se ne aggiungeranno altre:

  • 27 marzo 2026 – Carpi (Modena), Teatro Comunale
  • 1 aprile 2026 – Bologna, Teatro Duse
  • 9 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo
  • 11 aprile 2026 – Milano, Teatro Lirico
  • 20 aprile 2026 – Roma, Teatro Olimpico
  • 22 aprile 2026 – Bitritto (Bari), Palatour
  • 30 aprile 2026 – Sanremo, Teatro Ariston



Ron e Peppe Vessicchio, due carriere che si incontrano

Ron è tra i cantautori più amati e rispettati del panorama italiano. Con 26 album all’attivo, otto partecipazioni al Festival di Sanremo (una vittoria nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni insieme a Tosca), sette Festivalbar e un Premio Tenco alla carriera nel 2023, continua a rappresentare una delle voci più autentiche della musica d’autore.

Il Maestro Peppe Vessicchio, compositore e direttore d’orchestra, è invece una delle figure più riconoscibili e amate del panorama televisivo e musicale. Oltre alle numerose presenze al Festival di Sanremo – dove ha diretto per quattro volte i brani vincitori – ha lavorato con alcuni tra i più grandi interpreti italiani e per anni è stato insegnante e direttore musicale del talent Amici di Maria De Filippi.

“Ecco che incontro l’anima” sarà dunque un concerto d’autore, costruito come un dialogo tra due mondi che si rispettano e si completano. Uno spettacolo teatrale dedicato a chi ama la musica eseguita dal vivo, con arrangiamenti orchestrali e la forza delle parole che hanno attraversato decenni di canzoni.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram
qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro – “Sono un grande”: testo e significato del nuovo brano 1

Tiziano Ferro, testo e significato di "Sono un grande", brano che dà il titolo al nuovo album del cantautore
Tiziano Ferro Ti sognai testo significato 2

Tiziano Ferro, testo e significato di "Ti sognai", quinta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 3

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
La cantante Angie entra ad Amici 25 dopo una sfida con Frasa, conquistando il banco grazie a un inedito 4

Angie entra ad Amici 25: dalla Sardegna a Sanremo Giovani, la nuova allieva conquista il banco con l'inedito "Poco poco"
Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025 a cura di Alvise Salerno 5

Pagelle nuovi singoli 24 ottobre 2025: Charlie Charles e Blanco, Tiziano Ferro, Ermal Meta, Jacopo Sol...'grandi' ritorni con enormi aspettative
Tiziano Ferro Quello che si voleva testo significato 6

Tiziano Ferro, testo e significato di "Quello che si voleva", brano di "Sono un grande" nato da una canzone di Chiara Galiazzo
Amici 25 pagelle quinta puntata 26 ottobre 7

Amici 2025, le pagelle della quinta puntata: il riscatto di Michelle e Opi
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro Milite ignoto testo significato 9

Tiziano Ferro, testo e significato di "Milite ignoto", quarta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"
Tiziano Ferro Gioia testo significato 10

Tiziano Ferro, testo e significato di "Gioia", sesta traccia contenuta nell'album "Sono un grande"

Cerca su A.M.I.