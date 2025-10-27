Ron e Peppe Vessicchio insieme in tour nel 2026 con “Ecco che incontro l’anima”: un viaggio orchestrale nella musica d’autore

Ron e Peppe Vessicchio tornano insieme per un nuovo progetto che profuma di eleganza e memoria. Si intitola Ecco che incontro l’anima ed è il tour teatrale che unirà, per la prima volta, la voce e le canzoni di Ron agli arrangiamenti e alla direzione d’orchestra del Maestro Vessicchio.

La partenza è fissata per il 27 marzo 2026 dal Teatro Comunale di Carpi (Modena).

Ron e Peppe Vessicchio insieme: nasce “Ecco che incontro l’anima”

Un incontro raro tra due figure che, ognuna a suo modo, hanno segnato la musica italiana. Ron con il suo repertorio d’autore e una voce che attraversa generazioni; Vessicchio con l’inconfondibile sensibilità di chi ha saputo dare un suono a decenni di canzoni e festival.

Il tour “Ecco che incontro l’anima” nasce come un viaggio teatrale tra parole e orchestrazioni, in cui i brani di Ron vengono riletti con nuovi arrangiamenti firmati da Peppe Vessicchio. Sul palco, un ensemble orchestrale completo e la voglia di restituire al pubblico la dimensione più autentica dell’incontro tra voce e orchestra.

Le prime date del tour

La produzione è firmata IMARTS. Queste le prime tappe annunciate, a cui presto se ne aggiungeranno altre:

27 marzo 2026 – Carpi (Modena), Teatro Comunale

1 aprile 2026 – Bologna, Teatro Duse

9 aprile 2026 – Torino, Teatro Colosseo

11 aprile 2026 – Milano, Teatro Lirico

20 aprile 2026 – Roma, Teatro Olimpico

22 aprile 2026 – Bitritto (Bari), Palatour

30 aprile 2026 – Sanremo, Teatro Ariston









Ron e Peppe Vessicchio, due carriere che si incontrano

Ron è tra i cantautori più amati e rispettati del panorama italiano. Con 26 album all’attivo, otto partecipazioni al Festival di Sanremo (una vittoria nel 1996 con Vorrei incontrarti fra cent’anni insieme a Tosca), sette Festivalbar e un Premio Tenco alla carriera nel 2023, continua a rappresentare una delle voci più autentiche della musica d’autore.

Il Maestro Peppe Vessicchio, compositore e direttore d’orchestra, è invece una delle figure più riconoscibili e amate del panorama televisivo e musicale. Oltre alle numerose presenze al Festival di Sanremo – dove ha diretto per quattro volte i brani vincitori – ha lavorato con alcuni tra i più grandi interpreti italiani e per anni è stato insegnante e direttore musicale del talent Amici di Maria De Filippi.

“Ecco che incontro l’anima” sarà dunque un concerto d’autore, costruito come un dialogo tra due mondi che si rispettano e si completano. Uno spettacolo teatrale dedicato a chi ama la musica eseguita dal vivo, con arrangiamenti orchestrali e la forza delle parole che hanno attraversato decenni di canzoni.