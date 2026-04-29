Roberto Vecchioni continua il suo percorso live nel 2026 con il Tra il silenzio e il tuono Tour, una serie di concerti nei teatri italiani che mette insieme date già partite ad aprile e nuovi appuntamenti tra primavera ed estate. Dopo le prime tappe, il calendario si amplia con nuove città e conferma una struttura pensata per un ascolto attento, tra parole e musica.
Roberto Vecchioni concerti 2026: date del tour
- 15 aprile – Teatro Lyrick – Assisi
- 20 aprile – Teatro Chorus Life – Bergamo
- 22 aprile – Teatro Colosseo – Torino
- 29 aprile – Teatro Metropolitan – Catania
- 30 aprile – Teatro Golden – Palermo
- 2 maggio – Palaforum G. Bellavia – Agrigento
- 4 maggio – Teatro EuropAuditorium – Bologna
- 6 maggio – Teatro Grande – Brescia
- 10 maggio – Teatro Dal Verme – Milano
- 18 maggio – Teatro Brancaccio – Roma
- 21 maggio – Teatro Galleria – Legnano (MI)
- 27 maggio – Teatro Ivo Chiesa – Genova
- 28 settembre – Teatro Dal Verme – Milano
- 30 settembre – Teatro Brancaccio – Roma
Il nuovo tour di Roberto Vecchioni
Il tour prende il nome dal libro pubblicato nel 2024 e mantiene una struttura coerente con il percorso recente dell’artista. Lo spettacolo alterna canzoni e momenti parlati, con una prima parte centrata su L’infinito e una seconda che riporta al repertorio storico.
È un format che Vecchioni porta avanti da tempo, costruito su un equilibrio tra dimensione musicale e riflessione, senza effetti scenici invasivi ma con attenzione al contenuto.
Il percorso di Roberto Vecchioni
Roberto Vecchioni è tra i nomi più riconoscibili della canzone d’autore italiana. Laureato in lettere, ha insegnato greco e latino prima di dedicarsi completamente alla musica e alla scrittura.
Nel corso della carriera ha pubblicato decine di album e attraversato diverse fasi, mantenendo un legame costante con la parola e con la dimensione letteraria, evidente anche nelle attività parallele tra libri, collaborazioni giornalistiche e insegnamento universitario.
La scaletta del tour Tra il silenzio e il tuono
La scaletta del tour non è stata resa ufficiale. Dai primi concerti emerge però una struttura divisa in due parti: una più recente legata ai brani de L’infinito, l’altra costruita sui classici del repertorio.
È probabile quindi l’alternanza tra pezzi storici e momenti più narrativi. La scaletta verrà aggiornata quando disponibile in forma completa.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date del tour sono disponibili sui circuiti di vendita abituali e sul sito ufficiale dell’artista.
Foto: Luigi Canu
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