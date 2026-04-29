29 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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29 Aprile 2026

Roberto Vecchioni porta in scena parole e musica: il tour 2026 tra teatri e racconto

Dopo le prime date, il tour teatrale di Vecchioni prosegue tra nuove città e repliche

Tour di Oriana Meo
Roberto Vecchioni tour 2026 concerti date teatri
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Roberto Vecchioni continua il suo percorso live nel 2026 con il Tra il silenzio e il tuono Tour, una serie di concerti nei teatri italiani che mette insieme date già partite ad aprile e nuovi appuntamenti tra primavera ed estate. Dopo le prime tappe, il calendario si amplia con nuove città e conferma una struttura pensata per un ascolto attento, tra parole e musica.

Roberto Vecchioni concerti 2026: date del tour

  • 15 aprile – Teatro Lyrick – Assisi
  • 20 aprile – Teatro Chorus Life – Bergamo
  • 22 aprile – Teatro Colosseo – Torino
  • 29 aprile – Teatro Metropolitan – Catania
  • 30 aprile – Teatro Golden – Palermo
  • 2 maggio – Palaforum G. Bellavia – Agrigento
  • 4 maggio – Teatro EuropAuditorium – Bologna
  • 6 maggio – Teatro Grande – Brescia
  • 10 maggio – Teatro Dal Verme – Milano
  • 18 maggio – Teatro Brancaccio – Roma
  • 21 maggio – Teatro Galleria – Legnano (MI)
  • 27 maggio – Teatro Ivo Chiesa – Genova
  • 28 settembre – Teatro Dal Verme – Milano
  • 30 settembre – Teatro Brancaccio – Roma

Il nuovo tour di Roberto Vecchioni

Il tour prende il nome dal libro pubblicato nel 2024 e mantiene una struttura coerente con il percorso recente dell’artista. Lo spettacolo alterna canzoni e momenti parlati, con una prima parte centrata su L’infinito e una seconda che riporta al repertorio storico.

È un format che Vecchioni porta avanti da tempo, costruito su un equilibrio tra dimensione musicale e riflessione, senza effetti scenici invasivi ma con attenzione al contenuto.

Il percorso di Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni è tra i nomi più riconoscibili della canzone d’autore italiana. Laureato in lettere, ha insegnato greco e latino prima di dedicarsi completamente alla musica e alla scrittura.

Nel corso della carriera ha pubblicato decine di album e attraversato diverse fasi, mantenendo un legame costante con la parola e con la dimensione letteraria, evidente anche nelle attività parallele tra libri, collaborazioni giornalistiche e insegnamento universitario.

La scaletta del tour Tra il silenzio e il tuono

La scaletta del tour non è stata resa ufficiale. Dai primi concerti emerge però una struttura divisa in due parti: una più recente legata ai brani de L’infinito, l’altra costruita sui classici del repertorio.

È probabile quindi l’alternanza tra pezzi storici e momenti più narrativi. La scaletta verrà aggiornata quando disponibile in forma completa.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono disponibili sui circuiti di vendita abituali e sul sito ufficiale dell’artista.

Foto: Luigi Canu

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