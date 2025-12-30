Riccardo Cocciante torna live nel 2026: date e biglietti del tour open air

Dopo il successo del tour “IO…RICCARDO COCCIANTE”, concluso lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, annuncia il ritorno dal vivo con una nuova serie di concerti open air. La tournée IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026 attraverserà alcune delle location all’aperto più suggestive d’Italia, tra luoghi storici e spazi simbolici, accompagnando il pubblico lungo un nuovo capitolo del suo percorso live.

Riccardo Cocciante torna live nel 2026: il nuovo tour open air

Il tour prenderà il via il 20 giugno 2026 dal Parco San Valentino di Pordenone e si concluderà il 12 settembre allo Sferisterio di Macerata. Un calendario che toccherà piazze, teatri antichi e siti archeologici, con date pensate per valorizzare il dialogo tra musica e contesto.

Il 2026 sarà anche l’anno in cui il Maestro celebrerà 80 anni, rendendo questa tournée un’occasione speciale per ripercorrere dal vivo una carriera che attraversa decenni, linguaggi e generazioni. Oltre 40 album pubblicati in tre lingue e un repertorio che continua a trovare nuove chiavi di lettura sul palco.

Un’estate tra classici e luoghi simbolo

IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026 si inserisce in un periodo particolarmente significativo anche per il ritorno di Notre Dame de Paris, l’opera popolare moderna che si appresta a celebrare i 25 anni dalla prima messa in scena italiana. Un intreccio di progetti che racconta la continuità di una visione artistica rimasta centrale nel tempo.

La tournée sarà costruita come un viaggio tra brani senza tempo, pensato per un ascolto dal vivo intimo e coinvolgente, in equilibrio tra memoria e presente.

Calendario concerti “IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026”

20 giugno 2026 – Pordenone, Parco San Valentino

25 giugno 2026 – Venezia, Piazza San Marco

30 giugno 2026 – Siracusa, Teatro Greco

4 luglio 2026 – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi

14 luglio 2026 – Cernobbio (CO), Villa Erba – Lake Sound Park

20 luglio 2026 – Este (PD), Castello Carrarese – Este Music Festival 2026

23 agosto 2026 – Fasano (BR), Parco Archeologico di Egnazia

3 settembre 2026 – Cervere (CN), Anfiteatro dell’Anima

9 settembre 2026 – Vigevano (PV), Castello Visconteo Sforzesco

12 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

I biglietti saranno disponibili online da lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 11.00 e nei punti vendita autorizzati da sabato 20 dicembre 2025 alle ore 11.00.

Foto: Attilio Cusani

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

Per ulteriori informazioni: www.vivoconcerti.com